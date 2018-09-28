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(Görüntülü) Yaralı kızıl şahine tedavi

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'da, tarlada bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde tedaviye alındı

28 Eylül 2018 12:49

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR\'da, tarlada bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü\'nde tedaviye alındı. Iğdır\'da bir vatandaş, kanadından saçma ile vurulan kızıl şahin bulup, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü\'ne götürdü. Yaralı kızıl şahin, burada tedaviye alındı. Kuşun kanadından saçma ile yaralandığını söyleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Mete Türkoğlu, \"Yaralı şahini bir süre kurumda gözlem altında tutarak besleyeceğiz. Tamamen iyileşmesinin ardından da Aras Kuş Halkalama İstasyonu\'nda halkalayıp tekrar doğal ortamına bırakacağız\" dedi. Kızıl şahini getiren vatandaşlara teşekkür eden Türkoğlu, \"Birçok hayvansever tarafından yaralı halde bize getirilen yabani hayvan iyileşip, tekrar doğadaki yerini almıştır\" dedi.

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