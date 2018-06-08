(Görüntülü) Yaralı bulunan yavru baykuşlar tedavide

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde, yaralı bulunan 2 yavru baykuş, tedavi altına alındı. Cumhuriyet Mahallesi\'nde yerde kıvranırken bulunan bulunan baykuşlar, Yüksekova Belediyesi\'ne götürülerek, veteriner Hekim Kaçan\'a teslim edildi. Tedavi altına alınan baykuşlar, sağlığına kavuştuklarında tekrar doğaya bırakılacak. Veteriner Hekim Kaçan, baykuşların kanatlarının kırık olduğunu belirterek, \"Vatandaşlar tarafından bize getirilen bu iki yavru baykuş, muhtemelen yuvalarından düşmüşler. Bir yavrumuzun açık yarası vardı. Yırtıcı bir hayvan tarafından ısırılmış Yaralarına dikiş attık, açık yarasını da kapattık. Uçamıyorlardı. İki baykuşa vitamin de verdik. Şu an sağlık durumları gayet iyi. Birkaç gün sonra doğaya bırakacağız\" dedi.