(Görüntülü) Yaralı bulunan fabrika işçisi öldü, eski eşi gözaltına alındı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta, bıçakla yaralanmış bulunan fabrika işçisi Fuat Konar (32), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Konar\'ın ölümüyle ilgili 2 ay önce boşanıp, daha sonra birlikte yaşamaya başladığı N.T., gözaltına alındı.



Olay, gece saatlerinde, merkez Onikişubat ilçesine bağlı Binevler Mahallesi\'ndeki 2 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İhbar üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri, Fuat Konar\'ı bıçakla yaralanmış buldu. Hastaneye kaldırılan 1 çocuk babası Konar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Fabrika işçisi olduğu öğrenilen Fuat Konar\'ın 2 ay önce boşanıp, bir süre önce birlikte yaşamaya başladığı N.T., polis tarafından gözaltına alındı.

