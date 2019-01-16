(Görüntülü) Yaralamalı kaza anı vatandaşın kamerasında

Bursa\'nın İnegöl ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen kaza da kamyon ile kamyonet çarpıştı 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza İnegöl\'üb kırsal Çeltikçi mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl\'den Çeltikçi mahallesine seyir halinde olan sürücü Müjdat Diri(29) yönetimindeki 16 KMZ 56 plakalı kamyonet, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak, karşıdan gelen Niyazi Özçelik(54) yönetimindeki 16 AE 420 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaz sonucunda kamyonetteki sürücü ile yanındaki Suriye uyrulu Muhammed Algivah(29) yaralandı. Sürücü mahallesinde sıkışan Müjdat Diri, İnegöl İtfaiye Arama Kurtarma ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulanslarında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındılar.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise aracıyla seyir halindeyken etrafı görüntüleyen bir vatandaşın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.