(Görüntülü) YAPEX 26'ncı kez açıldı

İbrahim LALELİ- Emrah GÜL ANTALYA, (DHA) 26\'ncı Uluslararası Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, Yapı Yenileme ve Restorasyon Fuarı (YAPEX), \'Kültür Öncelikli Yönetim\' temasıyla Antalya\'da başladı. Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) işbirliğiyle Tarihi Kentler Birliği\'nin desteğiyle Akdeniz Tanıtım tarafından düzenlenen YAPEX, Antalya Expo Center\'da kapılarını açtı. 150 katılımcının yer aldığı fuarın açılışına Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, ÇEKÜL Vakfı ve TKB Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, Akdeniz Tanıtım Genel Müdürü Fatih Onkar ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta konuşan Ç0EKÜL Vakfı ve TKB Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, kültürel varlıkların doğru değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. \'Kültür Öncelikli Yönetim\' başlığı altında tüm kesimleri katkıya çağıran Sözen, Kültürel varlıkların doğru yaşatılması için sahiplik duygusunu hatırlatan, tanışmayı-buluşmayı-toplanmayı güçlendiren bu zengin ortama, herkesi ve her kesimi katkıya çağırıyoruz. Gelecek için yol gösterici olan fuarda, kentlerimizin kimliğini güçlendirme olanağı bulacağız dedi. Akdeniz Tanıtım Genel Müdürü Fatih Onkar da fuarlar birer iş ve güç birliği platformu olduğunu ifade etti. Tarihi Kentler Birliği üyesi belediyelerin bu yıl da kendilerine destek olduğunu vurgulayan Onkar, Prof. Dr. Metin Sözen bizlere çok değerli bir konu başlığını verdi. \'Kültür Öncelikli Yönetim.\' Bu ana tema ile gerçekleştirilen YAPEX\'te, Tarihi Kentler Birliği üyesi belediyeler bölgelerindeki proje ve çalışmaları, kültürel değerleri stantlarında yansıttı diye konuştu. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise restorasyon, sanat, kültür alanındaki çalışmaları devam ettireceklerini ve bütün Türkiye\'ye yaymak için çalışacaklarının altını çizdi. Konuşmaların ardından protokol üyelerinin kurdele kesimiyle fuarın açılışı yapıldı. Stantları gezen katılımcılar, görevlilerden projeler hakkında bilgi aldı. KAZANAN BELEDİYELER ÖDÜLLERİNİ ALACAK Fuar kapsamında yarın, Tarihi Kentler Birliği Özendirme Yarışması\'nın ödül töreni gerçekleştirilecek. 62 belediyeden 123 proje ve uygulamanın katıldığı yarışmada, başvurular 5 kategoride değerlendirildi. Fuar, 17 Kasım\'da sona erecek.