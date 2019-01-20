(Görüntülü) Yangında ölen anne-oğul son yolculuklarına uğurlandı

Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA\'nın Simav ilçesinde kömür sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında yaşamını yitiren Havva İşlek (67) ve engelli oğlu Halil İşlek (30), gözyaşları içinde toprağa verildi. Simav\'a 4 kilometre mesafedeki Kalkan köyü Özdere Mahallesi\'ndeki tek katlı müstakil evde, cuma günü saat 18.30 sıralarında, kömür sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevlerin arasında kalan Havva İşlek, zihinsel engelli iki çocuğundan Dilek İşlek\'i (35) dışarı çıkardı. Diğer çocuğu zihinsel engelli Halil İşlek\'i de kurtarmak için tekrar eve giren Havva İşlek, bu kez başarılı olamadı. Havva İşlek ve oğlu Halil İşlek ile yanarak yaşamlarını yitirdi. Yangın sırasında dışarıda bulunan baba Mehmet İşlek olayı duyunca koşarak eve geldi. O da içeride kalan eşi ve oğlunu kurtarmak için içeriye girmeye çalışırken vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Yangından yaralı kurtarılan Dilek İşlek ile alevler arasında kalan eşi ve oğlunu kurtarmak için eve girmek isterken yaralanan Mehmet İşlek (69) ambulansla Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından baba kız önce Kütahya, ardından da Kocaeli\'deki başka bir hastaneye sevk edildi. Tedavileri süren baba-kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürdü. GÖZYAŞLARI SEL OLDU Havva İşlek ile oğlu Halil İşlek\'in Bursa Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınan cenazesi bugün sabah Kalkan köyüne getirildi. Yangında kullanılamaz hale gelen evlerinin önünde helallik alınan anne-oğlun cenazesi öğle vakti Merkez Camii\'ne götürüldü. Simav Müftüsü Muhammed Aydın, cenaze namazı kılınmadan önce yaptığı konuşmada, İslam dininde yanarak ölenlerin şehit sayılabileceğini söyledi. Helallik alınırken annesi ve erkek kardeşini yitiren Zeynep Karaoğlan ve Melek Alkan\'ın feryatları, yürekleri dağladı. Zeynep Karaoğlan ile Melek Alkan, \"Anne biz sensiz ne yaparız. Kardeşim Halil senin yokluğuna nasıl dayanırız. Allah kimselere böyle acılar yaşatmasın\" diye ağıtlar yaktı. Ölen Havva İşlek\'in hayatta kalan tek erkek çocuğu Faruk İşlek ise gözyaşlarını boğuldu. TEDAVİLERİ SÜRÜYOR Ölen Havva İşlek\'in İzmir\'de oturan damadı Cumhur Karaoğlan, halen Kocaeli\'nde bir hastanede tedavileri devam eden kayınpederi Mehmet İşlek\'in yoğun bakım servisinde tedavisine devam ettiğini belirterek, \"Doktorları iyileşeceğini söylüyor. Ancak ayağa kalkması için belli bir zamana ihtiyacı var. Baldızım Dilek\'in de durumunun da iyiye gittiğini öğrendik. Biz onlar iyileşip gelene kadar cenazeleri toprağa vermemeyi düşünüyorduk. Ancak, daha sonra, gecikme yaşanacağı için bir an önce toprağa vermenin doğru olacağını düşünüp, bugün anne- oğlu toprağa vermeyi uygun bulduk. Cenazemize iştirak ederek acımızı paylaşan herkese teşekkür ediyorum\" dedi. Anne-oğlun cenazeleri yakınlarını ve sevenlerinin katımıyla kılınan namazın ardından Kalkan Köyü Mezarlığı\'nda gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi.