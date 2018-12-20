(Görüntülü) Yangında, iş yerinde mahsur kalan Suriyeliyi itfaiye kurtardı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Buca ilçesinde, bir iş yerinde çıkan yangında içeride mahsur kalan, Suriye uyruklu kişiyi itfaiye kurtardı. Dumandan etkilenen bu kişi hastanede tedaviye alınırken, yangın da itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Seyhan Mahallesi 629/3 Sokak\'taki bir rulman atölyesinde bugün saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. İş yerinden dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerinde mahsur kalan Suriye uyruklu kişiyi dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen Suriyeli, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan bu kişinin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Yangın ise itfaiyenin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. İş yerinde maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.