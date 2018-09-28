(Görüntülü) Yangın tüplerinden 18 kilo 900 gram eroin çıktı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, TEM yolunda takibe alınarak durdurulan TIR\'da yapılan aramada yangın söndürme tüplerinin içerisine konulan 18 kilo 900 gram eroin ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul\'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen TIR, TEM yolunda durduruldu. Araçta narkotik köpeği ile arama yapıldı. Köpeğin sürücü kabininde tepki vermesi üzerine yangın tüpleri araçtan indirildi. 4 yangın söndürme tüpünün vanaları tek tek açıldığında içerisinin eroin dolu olduğu görüldü. Tüplerin içerisinden 18 kilo 900 gram eroin çıktı. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.