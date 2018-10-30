(Görüntülü) Yanan evlerini gözyaşları içinde izlediler

BOLU,(DHA)- BOLU\'da, 2 katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken, yaşlı çift evlerinin yanışını gözyaşları içinde izledi. Yangın, saat 15.30 sıralarında Dodurga Mahallesi\'nde bulunan Recep Orakçı’ya ait 2 katlı ahşap evde meydana geldi. Ferhat Orakçı(35) evde uyuduğu sırada mutfakta çıkan dumanları fark ederek dışarıya çıktı. Yangını gören komşuları durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sırasında dışarıda olan Recep(72) ve eşi Gülsüm Orakçı(68) da haber alıp yanan evlerinin önüne geldi. Gülsüm Orakçı alevler içindeki evini görünce sinir krizleri geçirerek fenalaştı. \'\'Her şeyimiz yandı. Bittik biz\'\' diyen kadını polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Recep Orakçı da \'\'Hiçbir şeyimiz kalmadı. Her şeyimiz gitti\'\' diyerek gözyaşı döktü. Yaşlı çift oğullarının yanan evden yaralanmadan çıkmasının tesellisini yaşayarak, Buna da şükür. Çocuğuma bir şey olmadı. dedi. Bu arada, yaşadığı panikle evden ayakkabı giymeden çıkan Ferhat Orakçı\'ya komşuları tarafından çizme getirildi. Polis, Ferhat Orakçı\'nın çizmeyi giymesine yardım etti. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.