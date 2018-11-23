(Görüntülü) Yanan evden eşyalarını çıkarmaya çalıştı

İZMİT(Kocaeli),(DHA) - İZMİT\'te, Bahar Dik\'in dışarıda bulunduğu sırada evinde yangın çıktı. İtfaiyenin yangını söndürmeye çalıştığı sırada gelen Bahar Dik, eşyalarını çıkarmak isteyince izin verilmedi. Öğle saatlerinde, İzmit Cedit Mahallesi Şeyh Akif Sokak\'ta Bahar Dik\'e ait tek katlı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bahar Dik\'in dışarıda bulunduğu sırada evden yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verdi. Alevler evi sararken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sırasında gelen Bahar Dik, yanan evinden eşyalarını çıkarmak için içeri girmek istedi. İtfaiyeciler, Bahar Dik\'e izin vermedi. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Bahar Dik evinin yanmasının üzüntüsünü yaşadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.