T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Yanan ev kullanılamaz hale geldi

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi

28 Haziran 2018 00:10

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Kartepe ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi. 

Olay Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Adalet Sokakta meydana geldi. Osman Ergin\'e ait olduğu öğrenilen evin içerisinde henüz bilinmeyen sebeple başlayan yangında, alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Tek katlı binadan alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede söndürerek, alevlerin ormanlık alana sıçramasına engel oldu. Yangın sırasında evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Dinçer AKBİR Alişan KOYUNCUKARTEPE Kocaeli DHA KOCAELİKartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Adalet SokaktaOsman ErginTekYangınaYangın
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24