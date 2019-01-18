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(Görüntülü) Yan yatan otomobile sıkışan sürücüyü çevredekiler kurtardı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırıma çıkıp, yan devrildi

18 Ocak 2019 18:33

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırıma çıkıp, yan devrildi. Kazanın ardından şoka giren İlknur Ş., \"Fren yerine gaza basmış olabilirim. Şu an tam hatırlamıyorum\" dedi. Kaza, İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi\'nde, saat 10.45\'te meydana geldi. İlknur Ş. yönetimindeki 55 ABG 821 plakalı otomobil, Kulaca Caddesi\'ne dönüşte, hızlanıp, kaldırıma çıktı. Bir iş yerinin camına çarparak durabilen otomobil, şoför kapısının üzerine yan yattı. Otomobil içinden çıkamayan İlknur Ş., otomobilin üzerine tırmanarak kendisini çeken çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Kazanın ardından şoka giren İlknur Ş., \"Fren yerine gaza basmış olabilirim. Şu an tam hatırlamıyorum\" dedi. Yan yatan otomobil, çekiciyle düzelilip, kaldırıldı.

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