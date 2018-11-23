(Görüntülü) Yan yatan hafif ticari araç için seferber oldular

Yusuf ÇINAR ÇORUM, (DHAÇORUM\'un İskilip ilçesinde kamyonun çarptığı hafif ticari araç yan yattı. Kazada ölen ya da yaralananın olmazken yan yatan araç seferber olan vatandaşlar tarafından çevrildi. Kaza, İskilip ilçe merkezinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Veysel Çöpatlamaz idaresindeki 19 FG 955 plakalı kamyonun kasa kapağı aniden açıldı. Kapağın açıldığı fark etmeyen sürücü, kamyonu ile yoluna devam etti. Açık kalan kasa kapağı Mustafa Hasta\'nın kullandığı 19 FG 101 plakalı otomobile çarptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yan yattı.Sürücü Mustafa Hasta kendi imkanları ile araçtan çıktı. Kazanın yaşandığı bölgede toplanan vatandaşlar el birliği ile yan yatan otomobili çevirdi.