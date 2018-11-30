(Görüntülü) Yalova'nın elektrik ihtiyacının yüzde 3'ü çöpten karşılanacak

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)Yalova İli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (YAKAB) tarafından yapılan elektrik üretim tesisi düzenlenen törenle hizmete girdi. Tesis, Yalova\'nın enerji ihtiyacının yüzde 3\'ünü karşılayacak. Çiftlikköy ilçesine bağlı Denizçalı köyündeki katı atık düzenli depolama sahasında düzenlenen törenle, metan gazından elektrik üretimi yapacak tesisisin açılışı gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan elektrik üretim tesisinin yetkili firmasının yönetim kurulu başkanı Özer Gümüşboğa, 6 aylık izin ve 6 aylık da yapım sürecinden sonra işletmeyi Yalova\'ya kazandırdıklarını söyledi. Tesis hakkında bilgi veren Gümüşboğa, \"Tesisin kurulu gücü 1,4 megavattır. Yıllık üretim kapasitemiz 12 milyon 264 bin kilovat enerjidir. Geldiğimiz bu durumda 6 bin hanenin elektriğini yani Yalova\'mızın yüzde 3\'ünü karşılamaktayız. Sistemimizde yaklaşık 5 kilometrelik borularla metan gazını vakumlayarak 20 silindirli motorumuzla yakarak bertaraf etmekteyiz\" dedi. Törende YAKAB ve Altınova Belediye Başkanı Metin Oral da bir konuşma yaparak, \"Burası Yalova\'nın çöpünün depolandığı bir yer. İkinci lotumuzu devreye almıştık. Bundan sonra inşallah arkadaşlarımız üçüncü lotumuzu devreye alacak. Zaman içerisinde burada daha da iyileştirmeler yapılabilir. Bu enerji üretiminin hem ülkemize hem Yalova\'mıza hem de bizlere hayırlı olmasını istiyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum\" ifadelerini kullandı. AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ise partisinin Türkiye\'de çevrecilik anlamında gelişmeleri hızlı bir şekilde takip ettiğini söyledi. Büyükgümüş, \"Önümüzdeki dönemde de bu çalışmalara artırarak devam edeceğiz. Bugün burada açtığımız tesisin sürdürülebilir kent formuna önemli bir katkısı olduğu kanaatindeyim. Buradan hanelerin elektrikleri üretilecek. İnşallah bu sürdürülebilir kent formunda bu tesisleri geliştirdiğimiz zaman daha iyi bir enerji altyapısına sahip olacağız\" diye konuştu. Yalova Valisi Muammer Erol ise \"Yalova\'mıza bu tesisin katkılarının, beklediğimiz ve arzu ettiğimiz şekilde, atık dediğimiz, uzaklaştırmak istediğimiz çöpümüzden hepimize ışık olacak enerjinin, ısı olacak enerjinin elde edilmesi, dönüştürülmesi hakikaten güzel. Bunda emeği geçenleri kutluyorum\" dedi. Konuşmaların ardından tesisin açılışı dualar eşliğinde yapıldı. Tesisin açılışına Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ile kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri de katıldı.