(Görüntülü) Yalova'da 4.5 büyüklüğünde deprem (4)

BAŞKAN SALMAN: DEPREM BİR GÜN MUTLAKA GELECEK Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,(DHA) -İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,(DHA)Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Yalova\'da meydana gelen depremin ardından açıklama yaptı. Depremin 5 büyüklüğünün altında olmasının sevindirici olduğunu söyleyen Salman, Yalova?nın Kuzey Anadolu Fay Hattı?nın üzerinde olduğuna dikkat çekti. Gazetecilere açıklamada bulunan Salman, şunları kaydetti: ?Sabah 9.30 sularında, bildirilen şiddeti 4,5 olan bir deprem yaşadık. Çınarcık Esenköy\'den İmralı\'ya giden hat üzerinden. Daha önce yaşanan depremin ikinci kolunda meydana geldiği bildirildi. Bizi mutlu eden bir olay var. Depremin mutlu edecek hali yok ama erken uyarı sistemi, Doğa Hareketlerini Araştırma Derneği tarafından ortaklaşa bir çalışma yapmıştık. Yaklaşık 1 sene oldu. Yalova\'da, Çınarcık\'ta, Mudanya\'da Nilüfer\'de istasyon kurulmuştu. 3-4 gün öncesinden geçen sefer olan deprem de bu deprem de orada sinyalini, mesajını verdi. Alınan verilerde bir deprem geleceği bilgisine ulaşıldı. Tabii bu tam yüzde 100 bilimsel bilgiye dayandığında ben Türkiye\'de ve dünyada hayat kurtaracağına inanıyorum. Büyük depremleri aynı şekilde tespit edecek o açıdan sevindirici. Depremde can ve mal kaybının olmaması bizi son derece mutlu etti. Ne var ki Kuzey Anadolu Fay Hattı\'nın (KAF) üstündeyiz. Birinci derecede deprem bölgesindeyiz. Deprem bir gün mutlaka gelecek. Bu depremlerin böyle küçük olması, 5?in altında olması sevindirici. Ancak büyük bir depremin gelmeyeceği anlamını da taşımıyor. Onun için biz depreme hazırlıklı olmalıyız. Deprem ile ilgili çıktığımız yolda unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız demiştik, ki deprem kendisini unutturmuyor. Depremin öncesine, sonrasına ve anına hazırlıklı olmak zorundayız. Yalova ile konuyu birleştirdiğimde, Yalova\'nın elindeki toplanma alanlarını, park yerlerini kaybetmemiz gerekiyor. Beton yığını yapmamamız gerekiyor. Her ne olursa olsun haklı çıkıyorum. Haklı çıktığımdan mutlu muyum, değilim ama ne olursa olsun depremde binalar öldürüyor. Yüksek katlı binanın önünü açarsak ne olursa olsun o binalarda yine Allah muhafaza yüksek şiddetli deprem meydana geldiğinde bir çok insanımızı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırız. Bu açıdan Yalova\'nın betonlaşmasına karşıyım. Karşı çıkmaya da devam edeceğim. Depremde insanlar Japonya\'daki gibi burnu bile kanamadan binadan güvenli bir şekilde çıkıp, güvenli alanlarda toplanmalılar.