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(Görüntülü) Yalnız yaşadığı evinde intihar etti

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te Hannan Y

03 Eylül 2018 22:56

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te Hannan Y. (60), yalnız yaşadığı evinde tavana bağladığı ipi boynuna geçirip, yaşamına son verdi. Olay, akşam saatlerinde Cemal Gürsel Mahallesi\'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Hannan Y. evinin tavanına bağladığı ipi boynuna geçirip kendisini astı. Kendisinden haber alamayan komşularının ihbarı üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri girdikleri evde Hannan Y.\'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Hannan Y.\'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu\'nun morguna götürüldü.

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