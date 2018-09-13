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(Görüntülü) Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde Murat Ünal (46), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

13 Eylül 2018 19:41

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Ereğli ilçesinde Murat Ünal (46), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Cami Kebir Mahallesi Muhtarı Mustafa Erdoğan, Şehit Ömer Halisdemir Caddesi\'nde tek katlı müstakil bir evde yalnız yaşayan Murat Ünal\'ı ziyarete gitti. Kapıya çıkan olmayınca durumdan şüphelenip eve giren Erdoğan, Ünal\'ı yerde hareketsiz bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi Murat Ünal\'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ünal\'ın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılma üzere Ereğli Devlet Hastanesi\'ne gönderildi.

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