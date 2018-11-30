(Görüntülü) Yakalanan dilencinin 2 daire, 4 dükkanı varmış

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Muratpaşa Camii\'nde dilenci operasyonu yaptı. Yakalanan Hüryan Zeybek (46) adlı dilencinin, 2 daire 4 dükkanı olduğu tespit edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı\'na bağlı dilenci ekibi ile kapalıyol zabıta ekipleri ve polis ortaklaşa dilenci operasyonu yaptı. Özellikle cuma namazı sonrasında giriş-çıkış kapılarında bekleyen dilencilerden şikayetlerin artması üzerine harekete geçen ekipler, kent merkezindeki tarihi Muratpaşa Camii\'nde operasyon düzenledi. Aralarında sivil zabıta memurlarının da bulunduğu ekipler, 7 dilenciyi yakaladı. Yanında getirdiği çantada çorap ve kağıt mendil satan Nuri Deniz\'in (85) üzerinden, yaklaşık 100 TL madeni ve kağıt para çıktı. Yürümekte güçlük çektiğini öne süren Deniz, yaşlılık maaşı aldığını, maaşının tamamının kiraya ancak yettiğini söyledi. Dilenciler arasında yer alan Hüryan Zeybek\'in kimlik kontrolünü yapan polis ekipleri, uyuşturucu madde kullanmaktan kaydı olduğunu belirledi. Verdiği bilgiler doğrultusunda İzmir\'de oturan ağabeyi ile iletişime geçen zabıta ekipleri, Hüryan Zeybek\'in üzerine kayıtlı İzmir\'de 2 daire ve 4 dükkan olduğunu öğrendi. Uyuşturucu kullandığı için İzmir\'den kaçıp Antalya\'ya yerleşen Zeybek\'in dilencilik yapıp sokaklarda yaşayarak yaşamını sürdürdüğü kaydedildi. Zabıta ekipleri, kimlik kontrolü yaptıkları dilencilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu\'nun 33/1 maddesi gereğince 124 TL para cezası kesti.