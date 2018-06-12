(Görüntülü) Yağmur, hayata resim yaparak tutundu

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde küçük yaşta beyninde oluşan tümör nedeniyle tedavi görerek sağlığına kavuşan Yağmur Sürücü (19) yaptığı resimlerle hayata bağlandı. Çorlu\'da, ailesiyle birlikte yaşayan Yağmur Sürücü, 9 yaşındayken beynindeki tümör nedeniyle tedavi görmeye başladı. Sürücü, tedavisinin devam ettiği süreçte yeteneği ve merakı üzerine resim çizmeye başladı. Yağmur Sürücü, kara kalem çizimlerinin ardından akrilik boya resimler yapmaya başladı. Televizyonda izlediği çizgi film kahramanlarının da resimlerini çizen Sürücü, en büyük hayalinin sergi açmak ve iyi bir ressam olmak olduğunu söyledi. Yağmur Sürücü, resim yapmanın kendisine iyi geldiğini belirterek, ?Resim merakım 5 yıl önce başladı. Zaten küçüklüğümde de o çok resim yapmayı seviyordum. Eskiden vakit geçirmek için başladım. Daha sonra bakarak yapmaya başladım. Sonra bir kursa giderek orada akrilik boya kursu aldım. Kurs kapanınca Halk Eğitime gittim orada bir sergiye iki resim ile katıldım. Sonra yaş olarak benden çok büyükler olunca oradan ayrıldım. Bana göre başka kurs bulamayınca kendim evde videolardan izleyerek kendimi biraz daha geliştirdim ve resim yapmaya başladım.Böyle git gide ilerleyeceğim. En büyük halim resim sergisi açmak. Yeteneklerimi başkalarına da göstermek. Tamamlayınca kendi sergimi açmak istiyorum. Tabi kendi daha geliştirip çok iyi bir reklam olmak istiyorum dedi. \'TEK İSTEĞİ VE AMACI RESSAM OLMAK\' Anne Aysun Sürücü ise resim yapmanın kızının hastalığını yenmesinde ve hayata bağlanmasında önemli bir faktör oluşturduğunu ifade ederek, \"Yağmur ilkokul 3\'üncü sınıfa giderken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle beyin tümörü tedavisi konuldu. İstanbul?da, Çapa ve Cerrahpaşa hastanelerinde iki yıl boyunca tedavi oldu. Tedavimiz bitti. Yağmur resim yapmayı sevdiği için hayata onunla tutundu diyebilirim. Bu şekilde evde resimler yapıyor. Şimdi 10 yıl odu tedavimiz bir sıkıntımız olmadı. Yağmurun tek isteği ve amacı ressam olmak. Kendisini evin içinde ne kadar geliştirebiliyorsa bu yaptığı resimlerin hepsi kendi emeğiyle kimsenin desteği olmadan geliştirerek oldu. İnşallah daha da ilerleyecek diye konuştu.