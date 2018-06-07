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(Görüntülü) Yağmur altında poşetli iftar

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın, Sivas'ta katıldığı iftar programında sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı

07 Haziran 2018 01:57

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz\'ın, Sivas\'ta katıldığı iftar programında sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı kişiler yağmura rağmen masadan kalkmayarak yemeğe devam ederken, protokol üyeleri ise yağmur nedeniyle alanı terk etti.

İl Özel İdaresi tarafından Makine İkmal Müdürlüğü bahçesinde muhtarlar, İl Genel Meclisi üyeleri ve Özel İdare personeli için iftar programı düzenlendi. Programa Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın ve ilçe kaymakamları da katıldı. Ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı. Bir süre sonra görülen sağanak, iftar programına katılanlara zor anlar yaşattı. Bazı kişiler kalkıp çevredeki binalara girerken, bazıları ise naylon ve poşetleri başlarına takarak yemeklerine devam etti. Protokol üyeleri de yağmur nedeniyle alanı terk etti.

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