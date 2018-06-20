(Görüntülü) 'Yağma ve tehdit' suçundan aranan sevgililer yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA\'da, \'yağma ve tehdit\' suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cebrail Ç. (52) ve birlikte yaşadığı sevgilisi Elife İ. (46) yakalandı.



Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, birden fazla kişiye \'yağma ve tehdit\' suçunu gerçekleştiren 7 ayrı suçtan 34 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan Cebrail Ç.\'nin ve 2 ayrı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan birlikte yaşadığı sevgilisi Elife İ.\'nin oturdukları evi tespit etti. Zanlıların semt pazarına alışverişe gittiğini saptayan polis, sokak girişlerinde tedbir aldı. Alışverişten dönen çift, sivil polisler tarafından yakalandı. Emniyete götürülen, Cebrail Ç., ve Elife İ., sorgularının ardından cezaevine gönderildi.

