(Görüntülü) Yabancı yatırımcılar Fırsatlar Zirvesi'nde bir araya geldi

Gülseli KENARLI-Harun UYANIK /İstanbul, (DHA) - İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, \"Fikren bağımsız olabilmemiz için öğrencilerimizin kendi kendine düşünme kabiliyetine sahip olması lazım. Ülkemizdeki üniversitelerimizin düşünce üreten üniversiteler olması lazım. Fikri bağımsızlığın da, iktisadi bağımsızlıkla desteklenmesi lazım\" dedi.





İleri teknolojiden savunmaya, inşaattan sağlığa sektörlerinde kendini ispatlamış 49 ülkeden 150 yatırımcı, İstanbul\'da Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Ticaret Bakanlığı\'nın desteği ve İbn Haldun Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen Fırsatlar Zirvesi\'nde bir araya geldi.





Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen \'BADEER I. İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları Zirvesi\'nin açılışına BADEER Yatırım Platformu Yürütme Kurulu Başkanı Bader El-Saeed, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut katıldı.





Zirve hakkında değerlendirmelerde bulunan, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, zirvede danışman üniversite olarak bulunduklarını belirterek, \"Bizim yönetim bilimleri fakültemiz ve enstitümüz, aynı zamanda iktisat bölümümüz, hukuk fakültemiz uluslararası yatırım alanında uzmanlaşmış bölümler ve fakülteler. Hocalarımız burada danışman olarak bulunuyorlar. Uluslararası yatırım nasıl yapılır, hangi alanlara yapılması lazım gibi. Özellikle hukuk fakültemiz bu konuda kontratların hazırlanması ve bir anlaşmazlık olduğunda bunların çözümleriyle ilgili uzmanlaşmış durumda. Bu maksatla burada bulunuyoruz\" dedi.





\"3 DİLİ EN İYİ SEVİYEDE ÖĞRENMEK MECBURİYETİNDELER\"





Şentürk, eğitimin uluslararası olmasına çok önem verdiklerini belirterek, \"Öğrencilerimizin şu anda yüzde 35\'inden fazlası uluslararası öğrenci. Dünyanın 66 ülkesinden üniversitemizde öğrenci bulunmakta. Bu bizim öğrencilerimizin için büyük bir avantaj. Yarın mezun oldukları zaman ister siyasette, ister ticarette, ister kültürde hangi alanda olursa olsun bu ilişkiler mutlak surette kendileri için faydalı olacak. Türkçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere 3 dilde eğitim veriyoruz. İster Türk öğrenciler, ister yurt dışından gelen öğrenciler olsun mutlaka bu 3 dili en iyi seviyede öğrenmek mecburiyetindeler. Hedefimiz küresel rekabette ülkemizi temsil edebilecek, küresel rekabette başarılı olabilecek öğrenciler yetiştirebilmek. Çünkü biz rekabetin artık komşunun çocuklarıyla veya mahalledeki çocuklarla, sınıf arkadaşlarıyla olmadığını, Türk öğrencilerin Japonlarla, Amerikalılarla, Almanlarla da rekabet etmek mecburiyetinde olduğunu düşünüyoruz. Bu maksatla yabancı dil öğrenmenin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz\" diye konuştu.





YURT DIŞI İMKANLARI





Prof. Dr. Şentürk, \"Öğrencilerimiz sadece bu dilleri öğrenmekle kalmıyor. Biz onlara aynı zamanda Amerika, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine seyahat imkânı sunuyoruz. Orada kalıyor ve yerinde o kültürü tanıyorlar. Arap ülkelerine seyahat imkanı sunuyoruz. Kültürel bir oku yazarlıkla, o kültürleri yakında tanımı imkanı elde ediyorlar. Böyle güçlü bir nesil yetişiyor. Bu akademik eğitimin yanında pratik eğitimi de son derece önemsiyoruz. Hocalarımız pratik tecrübeye sahip hocalar\" şeklinde konuştu.





FİKRİ BAĞIMSIZLIK





Şentürk, mottolarının fikri bağımsızlık olduğuna dikkat çekerek, \"Biz fikri bağımsızlığın, hem siyasi hem de iktisadi bağımsızlığın temeli olduğunu düşünüyoruz. Fikren bir başka ülkeye, bir başka medeniyete bağlı olan, bir başka medeniyeti taklit eden insanlar ortaya orijinal bir şeyler çıkaramaz.





Fikren bağımsız olabilmemiz için öğrencilerimizin kendi kendine düşünme kabiliyetine sahip olması lazım. Ülkemizdeki üniversitelerimizin düşünce üreten üniversiteler olması lazım. Fikri bağımsızlığın da, iktisadi bağımsızlıkla desteklenmesi lazım. Bir ülke ekonomik olarak güçlü değilse fikren bağımsız olmaz. Bunun da farkındayız. Onun için bu tür yatırım zirvelerine destek vermeye, danışmanlık yapmaya devam edeceğiz\" ifadelerini kullandı.