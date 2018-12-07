T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Yaban keçisi envanter çalışması devam ediyor

Mahir ALAN- ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN'da, yaban keçilerinin envanter çalışması devam ediyor

07 Aralık 2018 12:50

Mahir ALAN- ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN\'da, yaban keçilerinin envanter çalışması devam ediyor. Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaban keçilerinin envanteri çıkartılacak. 10 gün sürecek olan yaban keçilerinin yaşamlarını sürdürdüğü Koru, Hisar-Şengil, Halluf, Zivar, Ulubaba, Olgunlar, Meydan, Akdağ, Çekirge, Şahkolu ve Akçalı sahalarında yaban keçilerinin sayımı yapılıyor. 2017 yılında 3 bin 182 olan yaban keçi sayısının bu yıl arması bekleniyor. Ekipler tarafından yapılan envanter çalışmaları esnasında yaban keçileri kamera tarafından görüntülendi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahir ALAN ADIYAMANDHA ADIYAMANAdıyaman Doğa KorumaMilli ParklarMüdürlüğüKoru HisarŞengil Halluf Zivar Ulubaba Olgunlar Meydan AkdağAkçalıEkipler
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24