(Görüntülü) Volkan Demirel özür diledi

\"Başkanımız ve Asbaşkanımızdan özür diliyorum\'\' \"Bundan önceki gibi bundan sonra da var gücümle elimden geleni yapacağım\" Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER / İstanbul,(DHA) - Fenerbahçe Kulübü tarafından kadro dışı bırakılan tecrübeli kaleci Volkan Demirel, \"Başkanımız ve Asbaşkanımızdan özür diliyorum\'\' dedi. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri\'nde düzenlenen basın toplantısında, sözlerine gündemi meşgul ettiği için özür dileyerek başlayan Volkan Demirel, açıklamalarını gözleri dolarak sürdürdü. Camia olarak içinde bulundukları durumun kabul edilebilir bir durum olmadığını kaydeden Volkan Demirel, \'\'Fenerbahçe\'yi yukarılara taşımak istiyoruz. Bundan önceki gibi bundan sonra da var gücümle elimden geleni yapacağım. Geçen sürede yaşananlarla birlikte her şey geride kaldı. Önümüze bakıp Fenerbahçe\'yi bulunduğu ortamdan çıkarmamız gerekiyor. Yaptığım yanlışlar, kırdığım insanlar varsa özür diliyorum. Başkanımız da çok önemli bir insan benim için. O beni çok seviyor ben de onu çok seviyorum. Başta Başkanım olmak üzere Asbaşkanımızdan da özür diliyorum. Duygularla hareket eden bir insanım, kırmış olduğum insanlar olabilir. Herkesten özür dilerim. Hep söyledim gibi, her zaman Fenerbahçe için var oldum ve böyle de devam edecektir\'\' dedi.