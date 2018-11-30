(Görüntülü) Viyadükte yaşanan dehşet anlarını anlattı

Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu\'nda yapımı devam eden 7 nolu viyadüğe beton döküldüğü sırada beton bloğun ters dönerek üzerindeki işçilerle birlikte yaklaşık 30 metreden düşmesi sonucu yaşamını yitiren Mehmet Sıddık Canpolat\'ın kardeşi Mustafa Canpolat, viyadükte yaşanan dehşet anını anlattı. Mustafa Canpolat kardeşiyle arasında 1-2 metre mesafe olduğunu ve olay anında bir çatırtı duyduğunu, arkasına döndüğünde ise ağabeyinin düştüğünü söyledi. Önceki gün, Kuzey Marmara Otoyolu\'nun Tavşanlı mevkiinde 7 nolu viyadükte devam eden çalışma sırasında viyadüğe 2\'nci kademe beton dökülürken beton blok ters dönerek üzerindeki işçilerle birlikte aşağı düşmesi sonucu 4 işçi enkaz altında kaldı. İşçilerden Kani Öztürk yaralı olarak kurtarılırken, Öztürk Yılmaz, Bayram Kılıç ve Mehmet Sıddık Canpolat (46) yaşamını yitirdi. Mehmet Sıddık Canpolat, dün Darıca\'da, Öztürk Yılmaz ise İstanbul Ümraniye\'de cenaze namazının ardından toprağa verildi. Bayram Kılıç\'ın cenazesi ise toprağa verilmek üzere memleketi Samsun\'a gönderildi. 3 KARDEŞ VİYADÜK İNŞAATINDA ÇALIŞIYORDU Viyadük inşaatında 2 kardeşi ile birlikte çalışan, viyadüğün çöktüğü sırada demirlere tutunan Mustafa Canpolat (45), DHA muhabirine dehşet anlarını anlattı. Çatırtının ardından ağabeyinin aşağıya düştüğünü belirten Mustafa Canpolat, şöyle devam etti: \"Çalışıyordum. Sıddık yanımdaydı, Öztürk abi onun yanındaydı. Aramızda 1-2 metre mesafe vardı. Ağabeyimden malzeme istedim. Arkamı döndüm bir çatırdı geldi. Bir döndüm ki ağabeyim yok. Bir baktım ağabeyim gitmiş ben bir şey yapamıyorum. Demire tutundum, dönene kadar yanımdaki arkadaşım gitti. Baktım kardeşim Ali\'ye bağırdım, \'Sıddık nerede?\' dedim. Bana \'Sıddık düştü\' dedi. Ben de, \'At kendini aşağıya. Sıddık gittiyse sen de git. Sıddık\'a el at, tut\' dedim.\" \'ORADA BİRİ HATA YAPTI AMA KİM BİLMİYORUM\' Ağabeyinin 3 çocuğunun olduğunu söyleyen Mustafa Canpolat, \"Ağabeyimin çocukları Nisa, Ersin, Veysel\'e ben ne diyeceğim. Ne olduğunu hiç bilmiyorum. Bir hata var ve bir hata oluşmuş. Orada kalıp var, çalışma var. Ben kimi suçlayayım, kime ne diyeyim. Orada biri hata yaptı ama kim bilmiyorum. İş güvenliği var, şantiye şefi var, patron var, kalıpçısı var. Beton bloğun kaç ton olduğunu bilmiyorum ama çok kalındı. Ağabeyim sen orada olmasaydın ben olaydım. Ben öleydim sen çocuklarına babalık yapaydın\" diye konuştu.