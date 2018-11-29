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(Görüntülü) Viyadük enkazında ölen işçi son yolculuğuna uğurlandı

Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) KOCAELİ Gebze'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda viyadükte meydana gelen çökmede enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Öztürk Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı

29 Kasım 2018 20:23

Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) KOCAELİ Gebze\'de Kuzey Marmara Otoyolu\'nda viyadükte meydana gelen çökmede enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Öztürk Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı. Kuzey Marmara Otoyolu\'nda dün saat 11.00 sıralarında 7 nolu viyadükte meydana gelen çökmede enkaz altında kalan 3 işçi hayatını kaybetmiş, bir işçi ise sağ olarak kurtulmuştu. Hayatını kaybeden işçilerden Öztürk Yılmaz cenazesi adlı tıp kurumundaki işlemlerin ardından Ümraniye Ihlamurkuyu Camii\'ne getirildi. Öztürk Yılmaz\'ın cenazesi, dua ve helallik alınmasını ardından ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu mezarlığında toprağa verildi.

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