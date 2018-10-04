(Görüntülü) Veteriner Ünlü: Kontrolsüz yenen yonca hayvanda ani şişme ile ölüme neden olur

Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA)- SİVAS\'ın Suşehri ilçesinde, fazla yonca yiyerek şişen 5 büyükbaş hayvan telef olmak üzereyken kesildi. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Veteriner Hekim İbrahim Ünlü, \"Yonca kontrolsüz yenirse ve üzerine bir de su içirilirse hayvanlarda ani şişmeye bağlı olarak ölümlere neden olur\" dedi.



Suşehri ilçesi Aşağı Sarıca köyünde, dün akşam saatlerinde 260 büyükbaş hayvan sabah çoban Yakup Metin tarafından meraya götürüldü. Aşırı otlama ve yonca yemeleri nedeniyle bir süre sonra 5 inek rahatsızlandı. İnekler çoban ve köylüler tarafından telef olmadan kesildi. İlçede özel veteriner kliniği bulunan Veteriner Hekim İbrahim Ünlü olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Yoncanın faydalı bir bitki olduğunu belirten Ünlü, \"Yonca kontrolsüz yenirse ve üzerine bir de su içirilmesi hayvanlarda ani şişmeye bağlı olarak ölümlere neden olur. Bu tip durumlarda acil olarak vatandaşlara biz hayvanın midesini deriye yakın olması nedeniyle sol taraftan delmeyi öneririz. En pratik yöntemi budur. Ancak bunun dışında acilen bir veteriner hekimi çağırmaları gerekir\" dedi.



\'AŞI VAR\'



Aşırı yonca ve otlatma sonucu hayvanda yaşanan şişkinliğe müdahale hakkında da bilgi veren Ünlü, \"Biz veterinerler bu tip vakalara gaz giderici ilaçlar kullanıyoruz. Bu tip durumlarda hayvanlara erken müdahale yapılırsa hayvanların kurtarılması daha kolaydır. Hayvanlara ilkbahar ve sonbaharda yapılması gereken aşıları var. Bu aşılardan kullanılırsa hayvanlar sadece hafif bir şişme yapar. Aşılı hayvanlarda zehirlenme ve ölme riski olmaz. Bu özel bir aşıdır. Yapıldığı taktirde bu tip ölümler olmaz\" diye konuştu.