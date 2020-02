(Görüntülü) Venezia Çarşı Pazar'da İkinci El Festivali Başladı

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL\'DA \'atma değerlendir, tüketimi azalt,mutlu ol\' sloganıyla ikinci el ürünlerin satıldığı festival başladı. Venezia Çarşı Pazar’da düzenlenen festivalde 5 liradan 100 liraya kadar kıyafetten, çantaya, ayakkabıdan takıya her bütçeye uygun ürünler bulmak mümkün. Geçtiğimiz yıllarda İstanbul’un farklı noktalarında on binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen festivalin bu yıl 12\'ncisi Venezia Mega Outlet Alışveriş Merkezi\'nin ev sahipliğinde ve Eski Garaj Organizasyon iş birliği ile düzenleniyor. 29 Ekim Pazartesi gününe kadar kapıları açık olacak festivalde yöresel lezzetlerden aksesuara, bijuteriden oyuncağa, elbiseden ayakkabıya, elektronik ürünlerden ev eşyasına kadar birbirinden çeşitli ve renkli ürünler 150’nin üzerindeki stantlarda uygun fiyatlarla alıcıların begenisine sunuluyor. \"AİLE BÜTÇEMİZE KATKI OLUYOR\" Kardeşiyle birlikte pazarda stant açan ev kadını Arife Koca, \"Kardeşimle birlikte evdeki fazla kıyafetlerimizi alıp geldik. İhtiyacı olanın değerlendirmesini istedik. Ürünlerimiz 20 liradan başılıyor 100 liraya kadar çıkıyor. Aile bütçemize de katkıda bulunuyoruz. İlgi çok güzel, haftasonu daha da yoğunluk bekliyoruz. Oyuncak, kitap, elbise, ayakkabı gibi evimizde ne varsa getirdik\" dedi. \"GARDIROPLARIMIZI BOŞALTTIK\" Dünürüyle birlikte stant açan ve kızına destek olmaya gelen ev kadını Neriman Bostan ise, \"Daha önce böyle bir etkinlik olduğunu bilmiyorduk, evimizdeki tüm eşyaları değerlendirmek için fevkalede bir festival olmuş. Fiyatına çok bakmadan alıcıları da memnun etmek amacıyla 4 günümüzü burada değerlendireceğiz. Stantta evde kullandığımız ikinci el ürünlere dair her şey var. Gardıroplarımızı boşalttık, elbise ağırlıklı satış yapıyoruz\" diye konuştu. Girişlerin ücretsiz olduğu festivalde ziyaretçiler, gün boyu ihtiyaçları olan ürünleri uygun fiyata alma imkanı yakalıyor.