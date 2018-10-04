(Görüntülü) Vasiyetiyle 7 kişiye umut oldu

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde kronik \'hidrosefali\' rahatsızlığı bulunan sağlık çalışanı O.D.\'nin (28) beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından; vasiyeti üzererine organları bağışlandı.



Bandırma Devlet Hastanesi\'nde beyin ölümü gerçekleşen O.D.’nin organları 7 kişiye umut oldu. Donörün kalp ve akciğeri Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi\'ne, böbrekleri ve karaciğeri Bursa Acıbadem Hastanesi\'ne ve iki korneası Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi\'nde nakil bekleyen hastalar için sabahın erken saatlerinde yola çıktı. Nakil konusunda bilgi veren Bandırma Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Muzaffer Şenveli, \"Yoğun bakımda takip etiğimiz bir hastamız aynı zamanda bir sağlık çalışanımızın beyin ölümü gerçekleşti. Ekibimizin yoğun çalışması sonucu ailesinin de diğer hastalara bir sağlık kapısı olması için yakınlarının organlarını bağışladılar. Hasta yakınlarına çok teşekkür ediyoruz. Bu sağlık çalışanımız eşine organlarının bağışlanması için vasiyet etmiş yakınları da bunu yerine getirdi. Türkiye’nin farklı yerlerinde 7 insanımız tekrar sağlığına kavuşacak. Hastamızın Karaciğer ve böbrekleri Bursa Acıbadem Hastanesi\'nde, korneaları Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi\'nde, Ankara’dan gelen iki ekiple kalp ve akciğerleri de Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi\'nden organ nakilleri yapılacak.7 vatandaşımız inşallah sağlıklı bir biçimde hayata tutunacak. Bu durum bize Bandırma’nın organ nakli konusunda ne kadar duyarlı olduğunun göstergesidir\" dedi.



Acıbadem Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Dr. Salih Gülten de donör çıkaran hastanelerin iyi hastaneler olduğuna işaret ederek, \"Bir donör organizasyonu için Bandırma Devlet Hastanesine geldik. Çok büyük uğraş ve emekle maalesef hayatı kurtulamamış bir donörümüzün organlarını almaya geldik. Donör çıkaran hastaneler iyi hastanelerdir\" diye konuştu.