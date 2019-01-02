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(Görüntülü) Varto'da kar nakli

Fatih ÇELİK MUŞ VARTO,(DHA ) Muş'un Varto Belediyesi, etkili olan kar yağışının ardından cadde ve sokaklarda yaptığı temizleme sonrası biriken karları kamyonlarla ilçe dışına taşıyor

02 Ocak 2019 18:34

Fatih ÇELİK MUŞ VARTO,(DHA ) Muş\'un Varto Belediyesi, etkili olan kar yağışının ardından cadde ve sokaklarda yaptığı temizleme sonrası biriken karları kamyonlarla ilçe dışına taşıyor. Varto ilçesinde hayatı adeta felç eden kar yağışının ardından belediye ekipleri tarafından başlatılan kar temizleme çalışmaları sonunda tüm anayollar ve sokaklar kardan temizlendi. Varto Belediyesi Destek Hizmetler Müdürü Menduh Işık, bu sene mevsim şartlarının iyi olmasına rağmen dün yağan kar yağışının hemen ardından anayolları ve sokakları açtıklarını belirtti. Işık,İlçe merkezinde toplayıp biriktirdiğimiz karları kamyonlarla ilçe merkezi dışına taşıyoruz. Yani araçlarımız hiç durmadan karla mücadele çalışması yapıyor. Son yağan karın ardından temizleme çalışmalarımız kesintisiz sürüyor. 4 İş makinesi ve 8 elemanla gün boyu yani 24 saat olmak üzere çalışıyoruz. Şu anda ilçenin bazı yerlerine topladığımız karları ilçe dışına nakil ediyoruz. İlçemizin tüm sokakları temiz her hangi bir sıkıntı yok diye konuştu.

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