(Görüntülü) Van'ın 40 yıllık mahallesi, ilk kez parka kavuştu

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Tuşba ilçesine bağlı 40 yıllık geçmişi olan 19 bin 500 nüfuslu Seyrantepe Mahallesi, ilk kez bir parka kavuştu. Belediye tarafından yapımı tamamlanan park, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Tuşba ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi\'nde bin 800 metre kare alan üzerinde, ilçe Belediyesi tarafından 6 ay önce yapımına başlanan ve içerisinde her türlü sportif aktivilerin yapılabileceği, çocuk oyun gruplarının bulunduğu parkın açılışı yapıldı. Açılışa, Van Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, Tuşba Belediye Başkanı Doç.Dr. Fevzi Özgökçe, YYÜ Rertörü Prof. Dr. Peyami Batal, Diriliş Gençlik Federasyonu Genel Başkanı Berivan Algın, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından halk oyunları gösterileri yapıldı. Protokol üyelerinin açılış kurdelesini kesmesinin ardından, parka gelen çocuklar Tuşba Belediye Başkanı Özgökçe ile birlikte basketbol atışı yaptı. Açılışta konuşan Vali Yardımcısı Baygüven, Türkiye\'de çocuk, genç ve kadınlara yönelik yapılan projelerin büyük önem arz ettiğini söyledi. Baygüven, ?Seyrantepe?de yapılan bu park da bunlardan biri. Zorlu bir sürece giriliyor. Bu süreçte de hem başkanımıza, hem ekibine, hem de Tuşbalı vatandaşlarımıza önemli sorumluluklar düşüyor. Ben bu anlamda başkanım ve ekibine başarılar diliyorum. Hele ki; insanın doğduğu yere hizmet yapması, o insanların dualarını alması ve insanların bu hizmetlerden faydalanması belki de insanın hem bu dünyasına, hem de öbür dünyasına çok büyük katkıları olacağına inanıyorum. Bunun manevi hazzı her şeyden daha önemli. Ben bu duygularla Seyrantepe Parkı?nın hem mahallemize, hem ilçemize, hem de ilimize hayırlı olmasını diliyorum.\"dedi. \'40 YILLIK MAHALLEYE İLK PARK\' Tuşba Belediye Başkanı Doç.Dr. Fevzi Özgökçe ise, Tuşba\'da belediye başkanı seçilmeden önce mahale yollarının çamurdan geçinmediğini ve mahallede bir parkın bile olmadığını belirterek şunları kaydetti: \"Seyrantepe Mahallemizde öncelikle en acil ve en önemli olan asfaltlanmış ve kilit parke taşı döşenmiş yollar başta olmak üzere cami, taziye evi, sağlık ocağı gibi tüm toplu yaşam alanlarında insanlarımızın hayat standartlarını yükseltmek için gayret gösterdik. Bizden önce de burada belediye vardı. Bunlar kırk yıllık geçmişi olan Seyrantepe Mahallemize halkımızın değimi ile tek bir çivi bile çakmamışlar. Cumhurbaşkanımızın her daim dediği gibi \'Halka efendi değil, hizmetkar olmaya geldik\' diyerek gece gündüz demeden mahalleli kardeşlerimizin tüm taleplerini yerine getirmeye çalıştık. Şimdi bu gördüğünüz park alanı, 2014 yılında buraya gelseydiniz o dönem kaçak mazotun satıldığı yer altı depolarla doluydu. Bu mahalle için hakikaten canlı bomba özelliği olan bir alandı. Yani çöplük bir alandı. Bu doğrultuda imarda park olan bu yerle ilgili çalıştık. Bu mahallede bir spor tesisi, mahalle sakinlerimizin çay içebilecekleri bir alan yoktu. Bu noktada çocuklarımız için bir oyun alanı, gençlerimiz için voleybol, futbol, basketbol sahalarını oluşturmaya çalıştık. 40 yıllık bir mahallenin ilk kez bir parkının açılışını gerçekleştiriyoruz.\" Başkan Özgökçe, Beyüzümü ile Seyrantepe mahalleleri arasındaki alana ise büyük bir park daha yapacakları müjdesini verdi.