(Görüntülü) Van'dan İzmir'e 'iyilik' için koştu

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)-İZMİRLİ işadamı Rıza Martaş, iyilik köprüsü kurmak, bu uğurda kurulan sivil toplum kuruluşları adına farkındalık yaratmak, onları halka tanıtabilmek için Van\'dan başlattığı koşuyu İzmir\'in Konak Meydanı\'nda tamamladı. Koşarak hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Martaş, \"Dünyayı iyilik kurtaracak\" dedi. İzmir\'de kendi firmasında toptan gıda satışı yapan Rıza Martaş (41), 1 Eylül Dünya Barış Günü\'nde Van\'dan başladığı 1830 kilometrelik koşuyu İzmir\'de bitirdi. İyilik köprüsü kurmak, bu uğurda kurulan STK\'lar adına farkındalık yaratmak, onları halka tanıtabilmek için iki aydır koşan Martaş\'ı Konak Meydanı\'nda ailesi ve koşuya destek veren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri büyük bir coşkuyla karşıladı. Konak Meydanı\'nda kendisi için hazırlanan finiş çizgisini alkışlar eşliğinde geçen Martaş, önce eşine ve çocuğuna sarılarak özlem giderdi. Gözyaşlarını tutamayan Martaş, kendisini karşılamaya gelenlere teşekkür ederek, \"Gerçekten bu yola çıkarken bu kararı çok kolay almışım. Geçtiğim yollarda bunu fark ettim. 1 Eylül Dünya Barış Günü\'nde Van\'dan koşuya başladım. O tarihte başlamamın nedeni ülkemizin barışa ihtiyacı var. Benim bu dünyada yapabildiğim en iyi şey koşmaktı. Ülkemizin en doğusu Van\'dan yola çıktım. Günde ortalama bir maraton mesafesi olan 42 kilometre koştum. 16 tane birbirinden güzel şehirden geçtim. 56 tane yerleşim yerinden geçtim. 1830 kilometre koşarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nda İzmir\'e ulaştım. Bugün burada olmaktan gurur duyuyorum. Koşum çok değerliydi. Yurt dışında \'charity run\' olarak bilinen kolektif yardımseverlik koşusunu Türkiye\'de tanıtmak ve yaygınlaştırmak için kurulan ilk sivil toplum oluşumu olan \'Adım Adım\' bünyesindeki 75 sivil toplum kuruluşunu tanıtma şansım oldu. En güzel anım şuydu: 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü\'nde Anıtkabir\'e çıkarak koşuyu Ata\'ma armağan ettim. Çok mutluyum, gururluyum. Yapılmayan bir şeyi yapmaktan dolayı gururluyum. İnanıyorum ki dünyayı iyilik kurtaracak. Hayat bazen kafanıza tuğlayla vurabilir ama hayallerinizden vazgeçmeyin ben vazgeçmedim\" dedi. Rıza Martaş\'ın kızı Su (9) ise koşu boyunca babasını çok özlediğini belirterek, \"Babam hayalini gerçekleştirdiği için mutluyum. Onunla gurur duyuyorum ve onu çok özledim\" diye konuştu. Rıza Martaş daha sonra yolculuk boyunca tanıttığı sivil toplum kuruluşunun üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.