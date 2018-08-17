(Görüntülü) Van'daki kazada ölen 3 kişilik ailenin cenazeleri toprağa verildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - VAN\'dan Ankara\'ya gitmek üzere yola çıkan AK Parti üyelerinin taşındığı otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden, aynı aileden 1\'i çocuk 3 kişinin cenazeleri, Hakkari\'de toprağa verildi. 2 kişinin cenazelerinin ise öğleden sonra Van\'da defnedileceği belirtildi.



Kaza, dün akşam saatlerinde, Van- Bitlis yolu üzerindeki Balaban bölgesinde meydana geldi. Ankara\'da 18 Ağustos günü yapılacak AK Parti 6\'ncı Olağan Kongresi\'ne katılmak üzere Van\'dan yola çıkan AK Parti üyelerini taşıyan 63 AS 359 plakalı otobüs, iddiaya göre, karşı yönden gelen sürücüsü Zeki Dayan\'ın (34) kontrolünden çıkan 06 DJ8700 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da yoldan çıkarken, otomobil, demir yığınına döndü. Kazada Hakkarili otomobil sürücüsü Zeki, eşi Aslıhan (32) ve kızı İnci Eslem Dayan (6) ile Van\'ın Gürpınar ilçesi nüfusuna kayıtlı Osman ile eşi Yadigar Hadanoğlu hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 12 AK Parti üyesinin tedavisine ise Van Bölge Eğitim Araştırma ve Hekim Lokman hastanelerinde devam ediliyor. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Hastanede otopsileri tamamladıktan sonra ailelerine teslim edilen, aynı aileden 1\'i çocuk 3 kişinin cenazeleri, dün gece Hakkari\'ye gönderildi. Otomobil sürücüsü Zeki, eşi Aslıhan ve kızı İnci Eslem Dayan\'ın cenazeleri, kılınan namazın ardından Gazi Mahallesi\'ndeki Gopsi Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi. Cenaze törenine katılan Dayan ailesinin yakınları da uzun süre gözyaşı döktü. Osman ile eşi Yadigar Hadanoğlu\'nun cenazelerinin de bugün öğleden sonra Van\'da toprağa verileceği belirtildi.

