(Görüntülü) Van'da yeni valiye kar nedeniyle merdivende karşılama

Ardahan\'dan Van\'a atanan Vali Mehmet Emin Bilmez, görevine başladı. Vali Bilmez, daha önce huzur adası olan ve herkesin barış, kardeşlik içinde yaşadığı Van\'ın eski haline gelmesi için çalışacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle Ardahan\'dan Van\'a atanan Vali Mehmet Emin Bilmez, kente gelerek görevine başladı. Vali Bilmez, yoğun kar yağışı nedeniyle valilik binası önünde düzenlenmek istenen karşılama törenin yapılmasına izin vermedi. Karşılama; Vali Vekili Sinan Aslan, ilçe kaymakamları, vali yardımcıları, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, kurum amirleri tarafından valilik binası girişindeki merdivenlerde yapıldı. Vali Bilmez, Van halkına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun selamını getirdiklenini belirterek, Ülkemizin birliği ve bütünlüğü için görev yapan tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyor ve bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Hayatta olan kahraman gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin çok kıymetli aile bireylerine sağlık ve esenlikler diliyorum.En büyük acıları yaşasa da ayakta kalmayı bilen kadim şehrimiz Van?da, onur verici bir göreve atanmamdan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorumdedi.

\'HALKIMIZLA İÇ İÇE OLACAĞIZ\'

Tarihi ve doğal zenginliği ile yüreği büyük insanların yaşadığı bu topraklarda hizmet etmenin büyük onur olduğunu ve ağır bir sorumluluk gerektirdiğini belirten Vali Bilmez şunları kaydetti

Bu sorumlulukla hizmet edeceğimi belirtmek isterim. Cumhuriyetimizin 100\'üncü yılı olan 2023 hedefine odaklı, büyüyen bir Van ve Türkiye için yorulmadan çalışıp, hep beraber hedeflerimize odaklanarak şehrimizi en üst seviyelere taşımaya gayret sarf edeceğiz. Van halkının daha huzurlu ve müreffeh bir hayat sürmesi için elimizden gelen gayreti sonuna kadar ortaya koyacağız. ?Halka hizmet Hakk?a hizmettir.?, ?İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır.? ilkelerini düstur edinerek bıkmadan, usanmadan, kapımızı ve gönlümüzü Vanlılara açarak tüm halkımızın hizmetinde olacağız.İnsanı merkeze koyan, ayrım yapmadan, diğerkâmlık duygularıyla Van?ın geleceğine katkı yapmak için elimden geleni yapacağıma kimsenin şüphesi olmasın. Bizler, iradenin asıl sahibi olan Van halkının hizmetkârlarıyız. Çocuklarımıza, gençlerimize daha yaşanabilir bir Van bırakmak için her türlü gayreti sarf edeceğiz. Vanlı vatandaşlarımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, muhtarlarımızla, siyasi partilerimizin temsilcileriyle, sivil toplum kuruluşlarımızla, kanaat önderlerimizle, basın ve medya kuruluşlarımızın değerli temsilcileriyle yakın bir iletişim içerisinde olacağız.Önceden başlanmış ve yürütülmekte olan çalışmaların aynı titizlikle takip edeceğiz. Bu kapsamda ilimizin gündeminde olan; Van Çevre Yolu, OSB Lojistik Üssü, Yeni Şehir Stadyumu, Atıksu Arıtma Tesisi, Kent İçi Ulaşım Mastır Palanı ve Hafif Raylı Sistem, Mevcut Katı Atık Tesisinin Rehabilitasyonu ve Yeni Katı Atık Tesisi Yapımı. Yeni Hükümet Konakları ve Emniyet Hizmet binaları yapımı, Cazibe Merkezi Programı kapsamında başlayacak yeni yatırımlar, il merkez ve ilçelerimizin yol, kanalizasyon vb. alt yapı eksiklikleri gibi çalışmaları başlatmak ve başlamış olanları da süratle tamamlamak için var gücümüzle çalışacağız.Temel yaklaşımımız, eşrefi mahlûkat olan insanı merkeze alan, hukuk, adalet ve hakkaniyet ölçülerine sıkı sıkıya bağlı, hesap verebilen, katılıma açık, toplumumuzun bütün kesimlerini kucaklayan, güler yüzlü bir yönetim olacaktır.

\'MAKAMDA OTURAN DEĞİL, ALANDA OLACAĞIZ\'

Makamda oturan bir vali değil, sahada, alanda ve halkın içinde olacağını da ifade eden Vali Bilmez, Özellikle devletin desteğine ve şefkatine daha çok ihtiyaç duyan şehit aileleri ve gazilerimiz, fakir vatandaşlarımız, kimsesiz-yetim çocuklarımız, biçare kadınlarımız, , engellilerimiz ve yaşlı insanlarımızla bizleri daha çok bir arada göreceksiniz. Ayrıca, nüfusunun büyük bölümü gençlerden oluşan ilimizde, çocuklarımız ve gençlerimiz için özel projeler hayata geçirecek ve onların geleceğe daha umutlu ve güvenle bakmalarına destek olacağız. Eğitimden sağlığa; güvenlikten ulaşıma; altyapıdan tarıma, ekonomik büyümeye; gençlik hizmetleri ve spordan turizme; sosyal yardım ve hizmetten çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınmaya kadar tüm alanlarda Van ilinin daha ileriye taşınması için var gücümüzle atanmış gibi değil, adanmış gibi çalışacağız dedi.

\'VAN TURİZMLE ANILSIN\'

Vali Bilmez, 1992 yılında Muradiye ilçesinde Kaymakamlık yaptığını da hatırlatarak,Van\'ı biliyorum. Van halkını da, demokratik ve aşiret yapısını iyi biliyorum. O günden bu yana Van ile hiç bağım kopmadı.Van\'da yaşanan acıları hep takip ettik. Vanlılar üzüldüğünde biz de üzüldük, sevindiklerinde biz de sevindik. Van, özellikle ciddi bir deprem olgusuyla karşı karşıya kaldı. Van ciddi anlamda hem yıkıldı, hem hasar gördü ama sağ olsun devletimiz o yaraları çok hızlı bir şekilde sardı. Van halkı sadece coğrafi anlamda bir deprem yaşamadı. Daha önce huzur adası olan, herkesin barış, kardeşlik içinde çocuklarıyla bir arada yaşadığı Van\'da maalesef üzücü olaylar da bu süre zarfında meydana geldi. Dileğim, temennim Van\'ın eskisi gibi herkesin kardeşçe yaşadığı, güvenlikten asayişine terörle anılan bir kent değil turizmle, doğa güzellikleriyle, sanayisiyle anılan bir kent olmasını temenni ediyorum. Van hakının o eski özlemini biliyorum. İnşallah el ele verip Van\'ı huzurlu, yaşanılabilir ve güvenlilir göç veren değil, göç alan bir kent haline getirmeye çalışacağız diye konuştu.