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(Görüntülü) Van'da yakalanan PKK'lının saklandığı mağarada silah ve mühimmat ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, örgütten kaçarken yakalanan PKK'lı teröristin, güvenlik güçlerine verdiği ifadeler doğrultusunda, bölgeye operasyon düzenlendi

04 Ekim 2018 00:40

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, örgütten kaçarken yakalanan PKK\'lı teröristin, güvenlik güçlerine verdiği ifadeler doğrultusunda, bölgeye operasyon düzenlendi. Yakalanan PKK\'lı teröristin saklandığı mağarada yapılan aramada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

PKK\'nın kırsal alandaki dağ kadrosundan bir süre önce kaçan ve Van kent merkezinde polis ve jandarma ekiplerinin müşterek operasyonuyla sağ yakalanan PKK\'lı teröristin, güvenlik güçlerine verdiği ifadeler doğrultusunda, Gürpınar ilçesine bağlı Çepkenli Mahallesi kırsalına \'Şehit Jandarma Sağlık Çavuş Fatih Şahin\' operasyonu düzenlendi. Operasyonda, yakalanan  PKK\'lı teröristin saklandığı mağara tespit edildi. Mağarada yapılan aramada, 1 M-16 piyade tüfeği ile bu tüfeğe ait 1 şarjör, 30 M-16 piyade tüfeği fişeği, 1 takım terörist kıyafeti, 1 uyku tulumu ve bir miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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