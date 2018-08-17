(Görüntülü) Van'da veterinerlerden 'kurbanlık timi' kuruldu

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN\'da, Kurban Bayramı\'nda kesilmek üzere sağlıklı hayvan alınabilmesi için büyükşehir belediyesince 10 veterinerden oluşan özel tim kuruldu. Veterinerler, hayvan pazarındaki büyükbaş ve küçükbaşları sağlık taramasından geçirdi.



Van Büyükşehir Belediyesi\'nce 10 veterinerden oluşan özel tim kurularak, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi sağlıklı hayvan alınabilmesi amaçlandı. İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı\'nda görevli veterinerler, bayramı öncesi ile bayramda, satış ve kesim alanlarında görev yapacak. Veterinerler, bayrama sayılı günler kala, hasta ve gebe kurbanlık alınmaması için hayvan pazarında denetim yaptı. Büyükbaş ve küçükbaşlar, sağlık taramasından geçirilirken, kurbanlık satıcılarına da hayvanların hastalıklardan korunması için bilgiler verildi.



Timde görev alan veteriner Feryad Amaç, \"Büyükşehir belediyesi olarak \'kurban sağlık timi\' kurduk. Bu ekip, şu anda hayvan meydanında vatandaşlara hayvan alımı konusunda ücretsiz hizmet veriyor. Buradaki amacımız, vatandaşın kurban seçerken sağlıklı gebe olmayan, hayvan almasına yardımcı olmaktır. Yine bayram süresince de kurban kesim alanlarında bulunacağız. Kurbanlardan oluşan atıkları ise ekiplerce toplanarak çöp alanına gömeceğiz\" dedi.