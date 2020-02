(Görüntülü) Van'da üretilen dolusavara talep

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN İş Geliştirme Merkezi\'nde (İŞGEM) faaliyet gösteren firma tarafından Türkiye\'de ilk kez üretilen dolu önleme makinesi büyük talep görüyor. Yaklaşık bin dönümlük alana kurulan cihaz ile yukarı 12 kilometreye gaz püskürtülüp, suyun kristalleşmesi engellenerek, yere yağmur olarak düşmesini sağlayan cihazın ilk ihracatı Azerbaycan\'a yapılmıştı. İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, seri üretime geçtiklerini belirterek gelen taleplerin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.



Van İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren 30 firmaya yenilerinin eklenmesi için \'AB katılım öncesi mali yardım aracı\' projesi kapsamında, 2016\'da 9 milyon 200 bin euroluk \'Van İŞGEM büyüyor\' projesi hayata geçirildi. Projeyle 30 modern iş yeri yapıldı. Yeni firmaların eklendiği Van İŞGEM\'de Ekim ayında dolu önleme makinesi da üretilmeye başlandı.



TÜRKİYE\'NİN HER TARAFINDAN TALEP GELDİ



Dolu önleme makinasının yukarı püskürttüğü gaz, yaklaşık 12 kilometrelik mesafeye gidiyor ve bu gaz, suyun kristalleşmesini engelleyerek, yere yağmur olarak düşmesini sağlıyor. Cihaz, kurulduğu yaklaşık bin dönümlük alanda dolu yağmasını engelliyor. Tam otomasyon sistemi ile çalışan makinenin başına gelmeden, cep telefonuyla direkt kumanda ile talimat vererek, dolunun yağması engellenmiş oluyor. Sağlığa ve çevreye zararı bulunmadığı belirtilen ürünün ilk ihracatı da Azerbaycan\'a yapıldı. Türkiye\'de ilk defa Van\'da üretimi yapılan dolu önleme makinasına Türkiye\'nin her tarafından yoğun talep geldi. Bunun üzerine firma seri üretime geçti. İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, gelen taleplerin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.



\'ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLADIK\'



Gedik, \"Gelen bu taleple gördük ki Türkiye\'de hem tarımla hem diğer sektörlerde uğraşan vatandaşlarımız doludan ciddi anlamda zarar görüyor. Bunun direkt ülke ekonomisini olumsuz etkilediğini de gördük. Özellikle tarımda doludan zarar gören çiftçimiz ihracat yapamıyor. Çiftçinin bu ürünlerden zarar görmesi sadece çiftçiyi ilgilendirmiyor. Sonuç olarak ülke ekonomisine etkisi oluyor. Çiftçimizin ürettiği ürünler milli servet. Biz ürettiğimiz ürünle ülke ekonomisine ciddi anlamda katkı sağladığımızı düşünüyoruz\" dedi.



\'MUTLUYUZ GURURLUYUZ\'



Bu ürün için sadece çiftçilerden talep gelmediğini belirten Mahmut Gedik, \"Güneş enerji sistemi panellerinde dolunun oluşturduğu ciddi zararları engelleyen cihaz için Otomotiv firmalarından da ciddi talepler aldık. Şuan cihazlarımız Türkiye\'nin farklı noktalarında kuruldu ve faaliyete geçti. Ülke ekonomisine Türkiye\'de ilk defa Van\'da üretilen bir cihazla katkı sağladık. Bunun mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz çok mutluyuz\" diye konuştu.



SERİ ÜRETİME GEÇİLDİ



Yoğun talepleri karşılamak üzere dolu önleme cihazında seri üretime geçtiklerini belirten Gedik, \"Hatta girişimcimiz daha büyük bir yere ihtiyaç duyuyor. Bu kadar talep beklemiyorduk. Ocak ayından itibaren de stoktan ürün teslimine başlamış olacağız\" dedi. Türkiye\'nin her yerinden talep geldiğini fakat bazı sorunlarla karşılaştıklarını da belirten Gedik şöyle konuştu:



\'LÜKS TÜKETİM DEĞİL, ÖTV KALDIRILSIN\'



\"Biz bu ürünün fiyatını; erişilebilir olsun, tüm çiftçilerimiz ve ihtiyacı olan diğer sektörler bunu kullansın, bu zararı minimize edelim düşüncesiyle aşağı çekmek istiyoruz. Fakat bu cihazı özel tüketime soktukları için yüzde 20 özel tüketim vergisi uygulanıyor. Oysa bu cihaz lüks tüketim değil. Çiftçilerin zaruri olarak kullanması gereken bir ürün. Biz yetkili makamlara müracaatlarımızı yaptık. Hem ÖTV\'nin kaldırılması hem de bunun yaygınlaştırılması için KDV oranında düşürülmesini istedik. Çünkü çiftçiye faydalı bir cihaz.\"