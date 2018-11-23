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(Görüntülü) Van'da teröristlere ait 2 barınak tespit edildi

Behçet DALMAZ VAN, (DHA)-VAN'ın Başkale ilçesi kırsalına düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'lıların kullandığı 2 barınak tespit edildi

23 Kasım 2018 14:34

Behçet DALMAZ VAN, (DHA)-VAN\'ın Başkale ilçesi kırsalına düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK\'lıların kullandığı 2 barınak tespit edildi. Barınaklarda yapılan aramalarda patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dün Esenyamaç mahallesi kırsalına Şehit Uzman Jandarma 1. Kademeli Çavuş Kerem Aydın Operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyon kapsamında yapılan arazi arama tarama çalışmalarında PKK\'lı teröristlerin kullandığı iki barınak tespit edildi. Barınaklarda yapılan aramalarda ise 11 tüp, 1 güneş paneli, 2 akü, 2 uyku tulumu, 2 takım terörist kıyafeti, 2 battaniye, 50 metre kablo ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Barınakların imha edildiği belirtilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.

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