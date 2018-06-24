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(Görüntülü) Van'da minibüs takla attı; 1'i ağır, 2 yaralı

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'ın Edremit ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği minibüsün takla atması sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı

24 Haziran 2018 20:11

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Edremit ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği minibüsün takla atması sonucu 1\'i ağır, 2 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında Van- Gevaş karayolunun 11\'inci kilometresi Karayolları 11\'nci Bölge Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi. Gevaş\'tan Van\'a giden Mehmet Madi Türk yönetimindeki 36 ABB 826 plakalı minibüs, ıslak zeminde kontrolden çıkıp takla attı. Kazada, sürücü Mehmet Madi Türk ile yanında bulunan Abdulselam Adil yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi?ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücü Türk\'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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