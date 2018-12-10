(Görüntülü) Van'da evli çiftlere danışmanlık hizmeti

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- VAN\'ın Merkez İpekyolu ilçesinde hizmete açılan Fidem Aile Danışma Merkezi tarafından yürütülen \'Aile Kart Projesi\' kapsamında evli çiftlere, evlilik ve çift terapisi, çocuk ergenlerine yönelik psikolojik destek, zeka, kişilik ve yetenek gibi psikolojik testler uygulanıyor. Aile Danışma Merkezi Müdürü Fidan Akın Demir, \'Aile Kart Projesi\'ne talebin beklenenin üzerine olduğunu söyledi.



Van\'da hizmete açılan Fidem Aile Danışma Merkezi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı desteğinde yürüttüğü \'Aile Kart Projesi\' ile Türkiye\'de bir ilke imza attı. Merkez İpekyolu ilçesi Alipaşa Mahallesi\'ndeki bir apartmanın 5\'inci katında hizmete açılan aile danışma merkezine, Van ve çevre illerden gelen evli çiftlere, görevli klinik psikolog, aile danışmanı ve psikolojik danışmanlar tarafından bireysel psikolojik danışmanlık, evlilik- çift danışmanlığı, çocuk ve ergen danışmanlığı, psikolojik testler (zeka, kişilik ve yetenek gibi ) hizmetleri veriliyor.Türkiye\'de ilk defa Van\'da uygulanan bu kart projesi ile evli çiftler, yeni evlenecekler, nişanlılar ve boşanma sürecini yaşayan çiftler bu projeden yararlanıyor. \'Aile Kart\' bünyesinde barındırdığı yazılım programı sayesinde, bireylerin ve evli çiftlerin ihtiyaçları belirlendikten sonra görüşme odalarında psikolojik destek veriliyor. Bu desteklerin en yoğunu ise evlililik öncesi çocuk eğitimi, eşler arası iletişim, birbirlerini tanıma gibi taleplerden oluşuyor. Bunun yanında özellikle aile içi şiddet, boşanma, problemli çocuklara müdahale gibi konularda evli çiftlere psikolojik destekler de veriliyor.



10 BİN AİLEYE ULAŞILMASI HEDEFLENİYOR



Özel Fidem Aile Danışma Merkezi Kurucu Müdürü Fidan Akın Demir, merkezin Van Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü\'nün onayıyla kurulan ilk ve tek olma özelliğine sahip olduğunu söyledi. Demir,\"Merkezimizde 2 görüşme odası, çocuk oyun odası, bekleme salonu, toplantı salonu, müdür odası, arşivden oluşmaktadır. Görevli klinik psikolog, aile danışmanı ve psikolojik danışmanlar tarafından bireysel psikolojik danışmanlık, evlilik ve çift danışmanlığı, çocuk ve ergen danışmanlığı ve psikolojik testler (zeka, kişilik ve yetenek gibi ) hizmetleri veriliyor. Aileler merkezimize gelip başvuru formunu doldurarak, uzmanlarımızla iletişime giriyorlar. Şu ana kadar 100 aileye, aile ve psikolojik danışmanlık hizmeti verdik. Kart projesinin en önemli amacı, evlilik ve aile sorunları büyümeden \'koruyucu ve önleyici\' tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.Bu proje kapsamında, Van ve çevre illerinde hedefimiz en az 10 bin aileye ulaşmak. Gelen evli çiftlerin dışında evlenmeyi düşünen bekarlar ve boşanma sürecinde olan aileler öncelikli hedefimizdir. Evlenmeyi düşünen bekar gençler, daha sağlıklı bir evlilik yürütmek için bize danışmaya geliyorlar. Bu da çok umut verici bir gelişmedir\" dedi.



\'ŞİDDET MAĞDURU BİREYLERE DESTEK VERİYORUZ\'



Psikolojik Danışman Hurşit Demir ise Fidem Aile Danışma Merkezinin sadece Van\'da değil, komşu illere hizmet sunan bir merkez olduğunu kaydederek, \"Merkezimize şiddete uğrayan bir kadın geldiğinde psikolojik destek vermenin yanı sıra, boşanma sürecinde gerektiğinde ise hukuki danışmanlık hizmeti de veriyoruz. Bugün toplumumuzun başına bela olan her türlü madde bağımlılığı, suç örgütlerine katılma, şiddet gibi olaylarla karşılaşıyorsak, bunun sebebi ailelere yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin yeterince geliştirilmemesinden kaynaklanıyor\" diye konuştu.



