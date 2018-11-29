(Görüntülü) Van'da belediye etüt merkezinin kızlarda üniversite başarısı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN\'ın merkez İpekyolu Belediyesi tarafından açılan Sürekli Etüt Merkezi, geçen yıl yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı\'nda (YKS) büyük başarı elde etti. Merkezde eğitim verilen 291 öğrenciden, 101\'i kız, toplam 152\'si, üniversiteye yerleşti. Etüt Merkezi Müdürü Mukadder Hakan Örgün, bu yıl başarı çıtasını daha da yükselteceklerini söyledi. Merkez İpekyolu ilçesinde belediye tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı binasında geçen yıl Aralık ayında hizmet vermeye başlayan Sürekli Etüt Merkezi, üniversiteye hazırlanan yoksul öğrencilerin umudu oldu. Geçen yıl 291 öğrenciden 101\'i kız, toplam 152\'sini fakültelere yerleştirmenin gururunu yaşayan merkezde, 22 öğretmen ve 2 idareci görev yapıyor. Bu yıl ise etüt merkezinde yaklaşık 500\'ü kız, 700 öğrenciye eğitim veriliyor. Öğrenciler, hafta içi 4, hafta sonu ise 2 gün eğitim alıp, üniversite sınavlarına hazırlanıyor. 6 AYDA, YÜZDE 50\'NİN ÜZERİNDE BAŞARI Etüt Merkezi Müdürü Mukadder Hakan Örgün, geçen yıl yapılan YKS\'de yüzde 50\'nin üzerinde bir başarı elde ettiklerini, bu yıl bu oranı daha da yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi. Örgün, \"Geçen yıl yapılan YKS\'de etüt merkezimize gelen 291 öğrenciden 152\'sini lisan ve önlisans olmak üzere üniversitelere yerleştirdik. Geçen yıl hizmete açılan etüt merkezimiz 6 aylık süreçte yüzde 50\'nin üzerinde bir başarı elde etti. Bu başarı üzerine bu yılki talepler daha fazla oldu. Sene başında bin 500 öğrenci başvurdu. Bu başvurular arasında yapılan seviye tespit sınavlarında 700\'nü aldık. Buraya gelen öğrencilerimiz ücretsiz olarak kurs görmekte ve hedeflerine hızla yaklaşmakta. Bu güzel projeden dolayı, öncelikle Valimiz Murat Zorluoğlu ve Kaymakam Cemil Öztürk\'e teşekkürler ediyoruz\" dedi. Sürekli Eğitim Merkezi Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Feride Tire ise bu yıl hedeflerinin başarı çıtasını daha da yükseltmek olduğunu belirterek, \"Bu yıl daha başarılı öğrencilerimiz var ve umuyorum ki; sayı olarak bu yıl daha çok öğrenciyi üniversiteli yapacağız. Buraya gelen öğrencilerimiz hepsi yoksul öğrenciler. Yani dershanelere gitme imkanı olmayan öğrenciler. Şu zamanda en ucuz dershane fiyatı 5 bin lira civarında. Buraya gelen öğrencilerimiz, kaynak konusunda da sıkıntı yaşamıyor. Her öğretmen kendi branşında kaynak da veriyor. Buraya gelen öğrenciler, ders saatleri dışında da soru çözebilecekleri etüt merkezi salonunda öğretmenler gözetiminde ders çalışıyor\" dedi. Öğrenciler de geçen yılki arkadaşlarının üniversiteye kazandığını öğrenince bu etüt merkezini tercih ettiklerini belirterek, kendilerine her türlü imkanın sağlandığını ifade etti.