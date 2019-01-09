(Görüntülü) Van'da 6, Hakkari'de 5, Bitlis'te 1 ilçede okullara kar tatili (2) (hakkari)

VAN\'DA 3, HAKKARİ\'DE 2 İLÇEDE DAHA OKULLAR TATİL



​Van\'ın Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçeleri ile Hakkari\'nin Şemdinli ve Derecik ilçelerinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.