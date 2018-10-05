(Görüntülü) Van'da 52 kilo eroin ele geçirildi

VAN\'ın Gevaş ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan denetlemeler sırasında şüpheli bir çekici ve dorsesinde yapılan aramalarda 52 kilo 90 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü M.A. tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Gevaş\'ta uygulama noktasında yaptıkları kontrollerde Şırnak plakalı şüpheli bir çekici durduruldu. Çekici ve bağlı dorsede Narkotik Madde Arama Köpeği Alfa ile birlikte yapılan kontrollerde dorseye zulalanmış 102 paket halinde 52 kilo 90 gram eroin ele geçirildi. Çekicinin sürücüsü M.A. \'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti YapmakUyuşturucu Madde Nakletmek\' suçundan gözaltına alındı. Şüpheli M.A. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

5 GÜNDE 19 OPERASYONDA 4 TON 540 KİLOGRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-4 Ekim tarihlerinde Van ve ilçelerinde düzenlenen 129 operasyonda toplam 4 ton 540 kilo 296 gram eroin ele geçirildiğini duyurdu. Yapılan bilgilendirmede uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı verilerek, Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile Müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir denildi.