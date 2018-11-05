(Görüntülü) Van'da 1 kişinin öldüğü kazada yaralananlardan 15'i taburcu edildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN-Hakkari Karayolu\'nda yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu Sait Cihan\'ın (59) yaşamını yitirdiği kazada yaralanan 18 kişiden 15\'i, tedavilerinin ardından taburcu edildi.



Kaza, dün akşam saat 18.30 sıralarında Van-Hakkari Karayolu\'nun 130\'uncu kilometresindeki dinlenme tesisleri önünde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, dinlenme tesisinden yola çıkan yolcu minibüsü ile çarpıştı. Kazada, otomobil ve münibüste bulunan 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Başkale Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan Sait Cihan, tedavi gördüğü Başkale Devlet Hastanesi\'nden Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne sevk edilirken, yolda yaşamını yitirdi.



Hastanelerde tedaviye alınan 18 yaralıdan 15\'i bugün taburcu edildi. Diğer 3 yaralının tedavilerinin sürdüğü belirtildi.