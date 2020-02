(Görüntülü) Van kedilerine özel havuz

Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ/VAN,(DHA) - VAN\'ın en önemli simgeleri arasında bulunan, namı Türkiye sınırlarını aşan, farklı göz rengi ve yüzmeye olan ilgileriyle bilinen Van kedileri için özel tasarlanmış yüzme havuzları yapılıyor. Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, kedi evinin ihtiyaçlarının gün geçtikçe farklılaştığını, bundan dolayı 3 yüzme havuzu yaptıklarını ve bunların bitme aşamasında olduğunu, böylelikle kedilerin bu yıl havuz keyfi yaşayabileceklerini söyledi. Türk Veteriner Hekimler Birliği\'nin 2018 yılı \'En iyi hizmet ödülü\'ne layık görülen, Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi, bir yeniliğe daha imza atıyor. Farklı göz renkleri, pamuk gibi bembeyaz tüyleri, cana yakınlığı, aslan yürüyüşü, tilki benzeri kuyruğu ve suya düşkünlüğüyle insanları kendine hayran bırakan Van kedileri için Yüzüncü Yıl Üniversitesi\'ne bağlı Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi\'nde özel tasarımlı, 3 adet ısıtmalı havuz yapılıyor. Bu havuzlar sayesinde kediler yaz, kış yüzebilecek. Ayrıca uygulama merkezine yapılan tadilatla kedi evi 5 yıldızlı merkez konforuna ulaşıyor. Prof. Dr. Abdullah Kaya, kedi evinin ihtiyaçlarının gün geçtikçe farklılaştığını belirterek, \"Van Kedisi Araştırma Merkezi 1992 yılında kurulan bir yer. Burası kurulduğu zaman ne mühendis nasıl bir proje çizeceğini biliyordu ne de o zamanki arkadaşlar bunun nasıl bir seyir izleyeceğini biliyordu. Dolayısıyla gün geçtikçe de buranın ihtiyaçları farklılaştı. Dünyada kedi evi diye bir mimari proje yok. Her şeyinizi yaşayarak ve tecrübe ederek öğreniyorsunuz. Van kedisi, yüzmeyi seven tek hayvan, dolayısıyla Van kedilerinin olduğu yerde mutlaka bir yüzme havuzunun olması gerekiyor. O zamanki arkadaşlar bunu düşünememiş, bu da bizim bir hayalimizdi. Eğer Van kedisi suyu seviyorsa, eğer öyle bir iddiamız varsa, Van kedilerinin yüzebildiğini insanlara gösterebilmemiz gerekiyordu\" dedi. KEDİ EVİ OLARAK 5 YILDIZI HAK EDİYORUZ Prof. Dr. Abdullah Kaya, kediler için 3 ayrı havuz yapıldığını ve kedi evinin bir bütün olarak tadilattan geçirildiğini de söyledi. Prof. Dr. Kaya, \"Biz Van kedisi araştırma merkezinde hem erkekler, hem dişiler hem de yavrular için 3 adet havuz yaptırıyoruz. Kedilerimiz genelde kapalı alanda duruyor ve yaz aylarında çok sıcak oluyor. O yüzden bu kedilerin yazın serinlemesi gerekiyor. Kedilerin artık yazın serinleme imkanları var. Kediler havuza girebilecek, serinleyebilecek. Havuzlarımız hem yaz, hem de kış için tasarlandı. Araştırma merkezimize havuzunda eklenmesiyle 5 yıldızı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Eğer hayvanlar için bir yere yıldız verecek makam varsa biz onu hak ediyoruz. Her geçen gün ziyaretçimiz artıyor. Biz binamızı buna göre tadilattan geçirmek zorunda kalıyoruz. Gezme yollarımız 1 metre yapılmış, 1 metre de iki kişi yan yana yürümekte zorluk çekiyor. Araştırma ve uygulama merkezimizin gezinti yollarını ve alanlarını çepeçevre yeniliyoruz. 1 ya da 1.5 ay içerisinde çalışmalarımız bitecek, dört dörtlük bir merkez haline geleceğiz\" diye konuştu.