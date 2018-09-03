(Görüntülü) Van Gölü'ndeki kirliliğe tepki

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)- BİTLİS\'in Adilcevaz ilçesindeki sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, Van Gölü’nde son zamanlarda giderek artan kirliliğe tepki gösterdi. Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Van Gölü koruma kanununun mutlaka çıkması gerektiğini belirtirken, Adilcevaz Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ümit Aldağ ise ilçede plastik poşet ile satış yasağı başlattıklarını söyledi. Keşfedilmeyi bekleyen koyları, doğal güzellikleri, yeşil doğası ve mavi sodalı suyu ile Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayan Van Gölü, son zamanlarda kirlilik tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, bu durum vatandaşları tedirgin etti. İlçede göle girmek için vatandaşların en çok tercih ettiği yerlerin başında gelen Kıztaşı sahilinde bir araya gelen Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy\'un yanı sıra vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları basın açıklaması yaparak, Van Gölü’nde meydana gelen kirliliğin önlenmesi için gerekli tedbirlerin acilen alınmasını istedi. \'ARITMASI ÇALIŞMAYAN BELEDİYELERE CEZA KESİLSİN\' Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Van Gölü koruma kanununu mutlaka çıkması gerektiğini söyledi. Van Gölü\'ne neredeyse girilemeyecek duruma getirildiğini belirten Başkan Gürsoy, \"Adilcevaz ilçemiz Van Gölü Havzası\'nın en uzun kıyılarına sahip olan ilçemizdir. Yaz ayları geldiğinde çevre il ve ilçelerden insanlar Van Gölü’ne girmek için ilçemize gelmektedir. Fakat Van Gölü’nde son zamanlarda bir kirlilik oluştu. Bu kirlilik nedeniyle hemşehrilerimiz bizleri ve Ahlat’ı suçladılar. Ancak biz bir araştırma yaptık ve bu durumun çok sıcak geçen mevsimlerde göl dibindeki yosunların patlaması neticesinde meydana gelen bir kirlilikten kaynaklandığı açıklandı. Tabii bu kirlilik yine kapsamlı olarak araştırılacak\" dedi. Van Gölü\'nün kirliliği ile ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'nü ve Vali\'yi aradıklarını belirten Başkan Gürsoy, Van Gölü Havzası\'nda nerede kimin arıtması çalışmıyorsa gelip ceza kesilmesi gerektiğini söyledi. Başkan Gürsoy, \"Van arıtma tesisi zannediyorum kapasitesinin çok altında çalışıyor. Tatvan’da birkaç mahalle 1655 afet kodundan dolayı çalışamıyor. Bildiğim kadarıyla Ahlat’ında arıtma tesisi çalışıyor. Adilcevaz arıtma tesisi ise tam kapasite ile çalışıyor. Fakat bildiğimiz gibi Van Gölü kapalı bir havza olduğundan dolayı bu göle mutlaka sahip çıkmamız lazım\" diye konuştu. \'NEDENLERİ ARAŞTIRILMALI\' Bu kirliliğin önlenmesinin sadece belediyelerle mümkün olamayacağını da belirten Başkan Gürsoy, bunun için bakanlıklar nezdinde bilim adamlarının da yardımlarıyla bu kirliliğin nedenlerinin araştırılması gerektiğini söyledi. Başkan Gürsoy şöyle konuştu: \"Bu yosunlar neden kaynaklanıyor ? Şimdiye kadar yoktu niye şimdi olmaya başladı? Aynı zamanda atık suları tamamen arıtıp öyle Van Gölü’ne vermemiz lazım. Adilcevaz Belediyesi olarak açık durumda olan sulama kanallarını yavaş yavaş kapalı duruma getiriyoruz. Bizim bundaki amacımız çevredeki pisliklerin kanallara karışarak Van Gölü’ne akmasını engellemek. Van Gölü’nde yaşanan bu sorunun bir devlet politikası olması lazım. Adilcevaz Belediyesi olarak Van Gölü Koruma Kanunu’nun çıkarılması noktasında ilgili bakanlıklarla ve milletvekillerimizle bu konuyu görüştük. Van Gölü, bölgemizin en büyük problemidir. Bu problemi çözmek hepimizin en büyük önceliğidir. Belediye olarak Van Gölü’nün temiz kalması noktasında gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Biraz da halkımızın temizlik konusunda daha duyarlı olması gerekmektedir. Van Gölü Havzası\'nda yaşayanlara ve buralara gelip tatillerini yapanlara yalvarıyorum. Ne olur biraz daha dikkat edelim, çevremizi ve gölümüzü temiz tutalım. El birliği ile Van Gölü’ne sahip çıkarak bu gölü kurtaralım.\" \'VAN GÖLÜ KORUMA KANUNU ACİLEN ÇIKARILMALI\' Van Gölü Havzası Koruma Kurulu adına açıklama yapan Avukat Kadir Köstekçi ise gerekli çalışmaların acilen yapılması gerektiğini söyledi. Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü’nün 450 kilometrekarelik çevresinde 2 il, 8 ilçe, 140 köyün bulunduğuna dikkat çeken Köstekçi, yaklaşık 1 milyon nüfusun Van Gölü kıyısında yaşadığını söyledi. Van Gölü\'nde son günlerde yaşanan kirliliğin herkesi derinden üzdüğünü belirten Köstekçi şöyle konuştu: \"Son günlerde Van Gölü’nün oldukça kirlendiği ve renk değiştirdiği de gözlemlenmiştir. Uzmanların açıklamasına göre, Van Gölü’nün rengindeki değişiklik, sonbahar mevsimine yaklaştığımız şu günlerde gölde ALG, yani sularda ve nemli yerlerde yaşayan klorofil içeren bir veya daha fazla hücreden oluşan canlı yosun patlamaları olarak adlandırdığımız olaydan kaynaklanmaktadır. Hocalarımıza ve kıymetli görüşlerine saygı duyuyoruz. Ancak göldeki kirliliği sadece alg patlaması ile açıklayamayız. Van Gölü sahilini özellikle yaz aylarında kullanan birçok vatandaşımız çöplerini sahilde bırakmaktadırlar. Aynı zamanda Van Gölü havzasında bulunan yerleşim yerlerindeki atık suları, sanayi ve hayvancılıktan gelen atıklar, tarımsal atıklar, evsel atıklar ve kanalizasyonlar göle akmaktadır. Bu nedenle göle girilen alanlar gittikçe azalmakta, sahillerimiz her geçen gün daha fazla kirlenmektedir. Yaptığımız araştırmalarda göl çevresindeki arıtma tesislerinin çoğunun tam kapasite ile çalışmadığını öğrenmiş bulunmaktayız. Bu nadide gölün gelecek nesillere aktarılabilmesi için Van Gölü koruma kanununun ivedilikle hayat bulması ya da kanunların uygulanması büyük önem arz etmektedir.\" ESNAFA POŞETLE SATIŞ YASAĞI Adilcevaz Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ümit Aldağ ise, ilçede plastik poşet ile satış yasağı başlattıklarını söyledi. Akdağ, \"Van Gölü içerisinde zengin uranyum kaynakları bulunduran bir gölümüzdür. Aynı zamanda cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan sağlıklı ve şifa dağıtan bir göldür. Fakat son zamanlarda çevresel atıklardan dolayı Van Gölü’nde bir kirlilik meydana gelmektedir. Hep birlikte, elbirliği ile bu gölün kirlenmesinin önüne geçmeliyiz. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı olarak, bugünden itibaren Adilcevaz’da plastik poşet ile satış yasağı getiriyoruz. Plastik poşetler doğayı en çok kirleten ürün olduğu için ilçemizde bundan böyle plastik poşet kullanımını yasaklıyoruz\" dedi. Yapılan basın açıklamasının ardından, Van Gölü sahilinde bulunan çöpler toplanarak temizlik çalışması yapıldı.