(Görüntülü) Valinin motosikletli eskort polisine belediye otobüsü çarptı

Denizli Valisi Hasan Karahan\'ın makam otomobiline eskortluk yapan trafik ekibinde görevli polis memuru İbranim Tezcan\'ın motosikletine belediye otobüsü çarptı. Yaralanan Tezcan\'ın yardımına Vali Karahan ve Özel Kalem Müdürü Girne Şamlıoğlu koşup, ilk müdahaliyi yaptı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Denizli Vali Hasan Karahan, bugün saat 11.30 sıralarında bir açılış törenine katılmak üzere makam aracına bindi. Vali Karahan\'ın makam aracı Gazi Bulvarı\'na çıkmak üzereyken, araca eskortluk yapan Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi\'nde, motosikletli \'Şahin Timi\'nde görevlisi polis memuru İbrahim Tezcan\'ın kullandığı 20 A 5544 plakalı motosiklete, Ali Osman Karakoç yönetimindeki 20 BLD 33 plakalı belediye otobüsü çarptı. Polis memuru Tezcan çarpmanın şiddetiyle yola fırladı. Vali Karahan, beraberindeki Valilik Özel Kalem Müdürü Girne Şamlıoğlu ile hemen araçtan inip, Tezcan\'ın yanına koşarak, ilk müdahaleyi yaptı. Başından ve sol ayak topuğundan yaralanan Tezcan, tedavisi için ambulansla Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Otobüs şoförü Karakoç gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis, yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerası görüntülerine incelenmek üzere el koydu.

Öte yandan kaza yapan belediye otobüsündeki yolcular, arkadan gelen başka otobüslere bindirilerek, yolculuklarına devam etmeleri sağlandı. Polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.