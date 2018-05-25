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(Görüntülü) Valiliğin bahçesindeki ağaç devrildi

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) FATİH'te bulunan İstanbul Valiliği'nin bahçesindeki ağaç, sağanak yağmur sonrası yolun karşısında bulunan caminin çatısına devrildi

25 Mayıs 2018 15:48

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) FATİH\'te bulunan İstanbul Valiliği\'nin bahçesindeki ağaç, sağanak yağmur sonrası yolun karşısında bulunan caminin çatısına devrildi. İstanbul Valiliği bahçesindeki ağaç sabah saatlerinde ikiye yarılarak devrildi. Ağaçtan kopan parçalar, valiliğin karşısında bulunan Hacı Beşir Ağa Camii\'nin çatısına düştü. Kimsenin yaralanmadığı olayda, kopan ağaç parçaları nedeniyle bir süre Hükümet Konağı Sokağı trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine gelen Fatih Belediyesi\'ne bağlı ekipler, cami çatısına düşen ağacın parçalarını aldı. Ekiplerinin çalışmaların ardından yol trafiğe tekrar açıldı.

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