(Görüntülü) Vali'den o polise ödül geldi

Hüseyin BOZOK HATAY, (DHA) HATAY\'ın Reyhanlı ilçesinde sınırı geçmeye çalışırken yaralanan Suriyeli kadını 2 kilometre sırtında taşıyarak ambulansa ulaştıran Başpolis Ömer Kılıçarslan ve ekip arkadaşına, Hatay Valisi Erdal Ata tarafından takdir belgesi verildi. Vali Erdal Ata, Hatay İl Emniyet Müdürlüğündeki ödül programında, 4 Eylül\'de sınırı yasa dışı yollarla geçerken yaralanan kadını sırtında taşıyarak ambulansa kadar götüren emniyet görevlilerini kutladığını belirtti. Bu davranışın Türk polisinin ne kadar vefakar olduğunun bir göstergesi olduğunu vurgulayan Ata, Bir taraftan asayiş ve güvenliğin sağlanması için emniyet ve jandarmamız gece ve gündüz mesai mefhumu gözetmeksizin çalışırken, bir yandan da bu tür durumlara duyarsız kalmayıp örnek bir tutum sergilemişlerdir. Arkadaşlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum dedi. Ata, konuşmasının ardından Başpolis Ömer Kılıçarslan ve görev arkadaşı polis memuru Medet Yalçın Bakoğlu\'na takdir belgelerini verdi. Kılıçarslan ise millet olarak hainlere cezasını en sert şekilde verirken, mazlumlara da merhametle yaklaşmasını bilen bir millet olduğumuzu belirterek, Benim yerimde kim olsa o aynı şeyi yapardı diye konuştu.