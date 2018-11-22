(Görüntülü) Vali Yerlikaya öğrencilerle kitap okudu

- \"İstanbul\'u Okuyorum\" projesi... * İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, \"Birinci amacımız öğrencilerimize okuma alışkanlığını kazandırmak. İlk derste öğretmenlerimiz, öğrencilerle beraber İstanbul\'a ait kültür, sanat, şehrimize ait her şeyi okuyarak başlıyoruz\" Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA İstanbul Valisi Ali Yerlikaya öğrencilerle sınıfta kitap okudu. Yerlikaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün, \"2023 İstanbul Eğitim ve Kültür Vizyonu\" kapsamında, \"İstanbul\'u Okuyorum\" projesinin okuma seferberliğinin açılışını gerçekleştirdi. Yeşilköy\'de bulunan Şehit Pilot Muzaffer Erdönmez Ortaokulu\'ndaki programa Vali Ali Yerlikaya\'nın yanı sıra İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı katıldı. “GENÇLERİMİZİN, EN ÖNEMLİ ARKADAŞININ, AŞKININ OKUMA OLMASINI İSTİYORUZ\" Vali Yerlikaya ve Yazıcı, proje kapsamında öğrencilerle birlikte sıraya oturarak sınıfta kitap okudu. Yerlikaya, öğrencilerle kitap okumasının ardından kısa bir açıklama yaparak, “Birinci amacımız öğrencilerimize okuma alışkanlığını kazandırmak. İlk derste öğretmenlerimiz, öğrencilerle beraber İstanbul\'a ait kültür, sanat, şehrimize ait her şeyi okuyarak başlıyoruz. Sadece İstanbul\'a ait olan kitaplar değil ama önceliğimiz, başlangıcımız İstanbul. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin, en önemli arkadaşının, aşkının okuma olmasını istiyoruz. Arzumuz ve hedefimiz bu\" dedi. ÖĞRENCİLER SÖZ VERDİ Vali Yerlikaya, konuşmasının ardından öğrencilerden daha az televizyon izleme ve internet kullanma, daha çok kitap okuma konusunda söz istedi. Sınıfta bulunan öğrenciler hep biz ağızdan “Söz\" diye bağırdı. Öğrenciler ardından, el sallayarak yine bir birlikte \"Günaydın İstanbul\" dedi. PROJE HAKKINDA Proje kapsamında bu yıl İstanbul\'daki, 992 ilkokul, 1061 ortaokul ve 830 lisede öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak için okuma etkinlikleri yapılacak. Etkinlikler çerçevesinde öğrenciler okudukları kitaplara göre kendi hazırladıkları makaleleri yayımlayacakları dergiler hazırlayacak. Bu dergilerin en iyileri ise düzenlenen yarışmalarla seçilecek. Ayrıca, velilerinde çocuklarıyla birlikte okullara gelerek okuma etkinliğine katılacağı bir program da düzenlenecek. Proje kapsamında, metrolarda, parklarda ve otobüs duraklarında da çeşitli okuma etkinlikleri düzenlenecek. Bu yıl İstanbul\'daki bütün okulların katılacağı etkinlik, gelecek eğitim-öğretim döneminde ise Marmara Bölgesi\'nde yapılacak.